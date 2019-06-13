استعلم عن نتائج الصف الأول الثانوى إلكترونياً برقم الجلوس 2019 من خلال موقع بنك المعرفة ” قريبا “

نقدم لكم نتائج الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2019 برقم الجلوس في جميع محافظات مصر، في الوجه البحري والقبلي والصعيد أيضاً فور إعلانها، حيث انتهى طلاب اولى ثانوي من أداء امتحانات نهاية العام منذ نهاية الشهر الماضي، وبدأ حالياً ترقب الطلاب وأولياء الأمور لظهور نتائج أبنائهم على التابلت أو من خلال المواقع الرسمية لإعلان النتائج، حيث بدأ الطلاب في الوقت الحالي مواجهه الكثير من المشاكل في معرفة النتائج الخاصة بهم سواء الطلاب الذين أدوا امتحانات الصف الأول الثانوي ورقياً أو بالنظام الحديث بالتابلت، أو كلا الاثنين معاً وهذا يزيد من توتر وقلق الطلاب وأولياء الأمور، وسوف نقدم لكم نتائج الصف الأول الثانوي برقم الجلوس فقط فور إعلانها بالمدارس والمواقع الالكترونية.

نتيجة الصف الأول الثانوي بالإسم ورقم الجلوس 2019:

حرصاً من وزارة التربية والتعليم على توفير نتائج امتحانات الصف الأول الثانوي العام لتوفير الوقت والجهد، وأيضا لتفادي مشاكل حدوث خطأ أثناء الاستعلام عن النتائج، فسوف تقوم الوزارة برفع نتائج الصف الأول الثانوي لجميع محافظات الجمهورية إلكترونياً، من خلال موقع بوابة المعرفة أو من خلال موقع بوابة الثانوية العام للطلاب الذين أدوا الامتحانات ورقياً في الفترة الماضية، أو من خلال موقع التربية والتعليم والتي من المتوقع إعلانها خلال الفترة القادمة، حيث انتهت الوزارة من إعلان نتائج الصفوف الابتدائية والإعدادية خلال الفترة السابقة، ويتبقى الآن إعلان نتائج الصف الأول الثانوي الدور الأول الترم الثاني برقم الجلوس في جميع محافظات مصر 2019.

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روابط وطريقة الاستعلام عن نتائج الصف الأول الثانوي 2019 برقم الجلوس:

يمكن لجميع الطلاب الاستعلام إلكترونياً عن نتائجهم، من خلال الدخول على إحدى المواقع الرسمية والمصادر الرئيسية لإعلان نتائج الصف الأول الثانوي وهى كالاتى :

1- موقع بنك المعرفة المصري LMS.

2- موقع بوابة الثانوية العامة.

سوف يتم توفير نتائج اولى ثانوي على المواقع السابقة، وسوف تظهر درجات الطلاب في المواد المختلفة مع حساب التقدير العام لمجموع الدرجات، وسوف يظهر تأهله أم لا لدخول مرحلة الصف الثاني الثانوي أو الثانوية العامة.