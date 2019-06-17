استعلم عن نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس عبر بوابة التعليم الفني gdepexams.emis.gov.eg  نتائج دبلوم الفني (تمريض – زراعي – صناعي – تجاري – فندقي)

نتابع موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس عبر بوابة التعليم الفني المصرية gdepexams.emis.gov.eg نتائج دبلوم الفني (تمريض – زراعي – صناعي – تجاري – فندقي ) بعد انتهاء ماراثون الامتحانات في الأيام الماضية، ويتوالى بحث الطلاب من مختلف محافظات الجمهورية عن موعد نتيجة الدبلومات الفنية 2019وسط أجواء من التوتر والخوف لأنه تحدد مستقبلهم الدراسي والكليات التي يلتحقون بها بعد التخلص من مرحلة التعليم قبل ألجامعي التي استمرت قرابة 12 سنة في الصفوف الدراسية المختلفة.

تواصل مراكز التصحيح الخاصة بالتعليم الفني “الكنترولات” في مصر أعمال تصحيح أوراق إجابات الطلاب في امتحانات الدبلومات الفنية 2019 وذلك نظرًا لاستكمال أعمال التصحيح بعد إجازة عيد الفطر المبارك من أجل استخراج نتائج الدبلوم الفني (تمريض – زراعي – صناعي – تجاري – فندقي ) في موعدها المحدد بعد أن يعتمدها الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ويتم تكرم أوائل نتيجة الدبلومات الفنية 2019 ورفعها على بوابة التعليم الفني لتكون متاحة لجميع الطلاب.

البوابة المصرية للتعليم الفني لنتائج الدبلومات الفنية 2019

روابط نتائج الصف الثالث الثانوي الفني 2019

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني روابط نتائج الصف الثالث الثانوي الفني 2019 شعبتى 3 و5 سنوات، ونقدمها لكم للاستعلام عن نتيجة الدبلوم الفني لمختلف الأقسام، نتيجة دبلوم صنايع 2019 أو نتيجة دبلوم تجارة 2019 أو نتيجة دبلوم فنادق 2019 أو نتيجة دبلوم زراعة 2019

موعد نتيجة الدبلومات الفنية 2019

الجدير بالذكر أن حسب تصريحات مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم أن ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس في أول يوليو القادم وذلك لأن عمليات التصحيح تتم بشكل يومي ودقة شديدة وبالتالي لا يوجد أي شئ يعكر صفوها.

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من يريد الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس عليه ترك تعليق متضمن رقم الجلوس والشعب والقسم الخاص به فضلاً عن المدرسة والمحافظة، ونرسل له النتيجة ببيان الدرجات كاملة عقب ظهورها.