استعلم عن نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2019 محافظة “بنى سويف ..البحيرة …الداقلهية ..المنوفية “عبر البوابة الإلكترونية

يترقب الجميع من الطلاب والطالبات نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 في جميع محافظات الجمهورية عبر البوابة الإلكترونية لنتائج،وكذلك تم الإعلان عن ظهور النتائج في معظم المحافظات وهي القاهرة والجيزة والإسكندرية وكفر الشيخ ومطروح وجنوب سيناء وبنى سويف،وسوف نعلن عن ظهور النتائج في باقي من محافظات الجمهورية في خلال الساعات القليلة عبر البوابة الإلكترونية لمديرية التربية والتعليم.
نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 في جميع المحافظات
لقد ظهرت اليوم نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2019 محافظة بنى سويف بالنسبة نجاح 72.88 % لطلبة النظامي ،ونسبة النجاح لطبلة المنارل 29.18% والأن يمكنهم البحث عن النتيجة عبر البوابة الإلكترونية لمديرية التربية والتعليم بمحافظة بنى سويف، وسوف يتم الاستعلام عن باقي المحافظات مصر في خلال الساعات القليلة عبر اعتمادها رسمياً من قبل السيد المحافظ.
روابط معرفة نتيجة الصف الثالث الإعدادي تيرم ثاني 2019 بجميع محافظات مصر
- رابط نتائج الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة
- رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية
- رابط نتائج الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة
- رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية
- موقع نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية
- رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية
- موقع نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية
- رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية
- رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة
- موقع نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا
- موقع نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ
- موقع نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط
- موقع نتيجة الشهادة الإعداديةمحافظة سوهاج
- رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا
- موقع نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الأقصر
- موقع نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسوان
- موقع نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم.
- موقع نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف
- موقع نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة السويس
- موقع نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسماعيلية
- موقع نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بور سعيد
خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية2019
- اختر الرابط المحافظة الخاصة بالطالب بالاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية
- ثم كتابة رقم الجلوس صيحيح في الخانة المخصصة
- ثم الضغط على ظهور النتيجة
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