استعلم عن نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2019 محافظة “بنى سويف ..البحيرة …الداقلهية ..المنوفية “عبر البوابة الإلكترونية

يترقب الجميع من الطلاب والطالبات نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 في جميع محافظات الجمهورية عبر البوابة الإلكترونية لنتائج،وكذلك تم الإعلان عن ظهور النتائج في معظم المحافظات وهي القاهرة والجيزة والإسكندرية وكفر الشيخ ومطروح وجنوب سيناء وبنى سويف،وسوف نعلن عن ظهور النتائج في باقي من محافظات الجمهورية في خلال الساعات القليلة عبر البوابة الإلكترونية لمديرية التربية والتعليم.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 في جميع المحافظات

لقد ظهرت اليوم نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2019 محافظة بنى سويف بالنسبة نجاح 72.88 % لطلبة النظامي ،ونسبة النجاح لطبلة المنارل 29.18% والأن يمكنهم البحث عن النتيجة عبر البوابة الإلكترونية لمديرية التربية والتعليم بمحافظة بنى سويف، وسوف يتم الاستعلام عن باقي المحافظات مصر في خلال الساعات القليلة عبر اعتمادها رسمياً من قبل السيد المحافظ.

روابط معرفة نتيجة الصف الثالث الإعدادي تيرم ثاني 2019 بجميع محافظات مصر

خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية2019