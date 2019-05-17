استعلم عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 برقم الجلوس كل المحافظات موقع مديرية التربية والتعليم

مرت فترة امتحانات الشهادة الاعدادية 2019 لأخر العام، فى معظم المحافظات المصرية، وتعتبر نتيجة الصف الثالث الإعدادي محل اهتمام من قبل الطلاب واولياء الامور، بسبب فترة التوتر والقلق التى مر بها الطلبة والطالبات أثناء فترة الامتحانات، ومن المقرر ان يتم الإعلان عن نتيجة المرحلة الإعدادية فى خلال الأيام القادمة، حيث تعمل كل المحافظات المصرية ومديريات التربية والتعليم الانتهاء من أعمال الكنترول فى وقت قريب، لإعلان نتائج الصف الثالث الاعدادى، وذلك فور الإنتهاء من عمليات التصحيح والمراجعة النهائية ورصد الدرجات، استعدادا لاعتمادها من المحافظ ليتم رفعها على موقع مديرية التربية والتعليم.

الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 برقم الجلوس

وقد جاءت امتحانات الشهادة الاعدادية 2019، في مستوى الطالب المتوسط ولم يصل اى شكاوى أثناء فترة الامتحانات، وسيتم اعلان نتائج طلاب المرحلة الاعدادية قريبا عبر الموقع الرسمي بمديرية التربية والتعليم بكل محافظة، وسنتابع معكم كل جديد عن موعد اعلان نتيجة الشهادة الاعدادية في جميع المحافظات 2019، واليكم روابط الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادى الترم الثاني 2019.