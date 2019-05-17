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استعلم عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 برقم الجلوس كل المحافظات موقع مديرية التربية والتعليم

كتب زينب عبد الله آخر تحديث

مرت فترة امتحانات الشهادة الاعدادية 2019 لأخر العام، فى معظم المحافظات المصرية، وتعتبر نتيجة الصف الثالث الإعدادي محل اهتمام من قبل الطلاب واولياء الامور، بسبب فترة التوتر والقلق التى مر بها الطلبة والطالبات أثناء فترة الامتحانات، ومن المقرر ان يتم الإعلان عن نتيجة المرحلة الإعدادية فى خلال الأيام القادمة،  حيث تعمل كل المحافظات المصرية ومديريات التربية والتعليم الانتهاء من أعمال الكنترول فى وقت قريب، لإعلان نتائج الصف الثالث الاعدادى، وذلك فور الإنتهاء من عمليات التصحيح والمراجعة النهائية ورصد الدرجات، استعدادا لاعتمادها من المحافظ ليتم رفعها على موقع مديرية التربية والتعليم.

الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 برقم الجلوس

وقد جاءت امتحانات الشهادة الاعدادية 2019، في مستوى الطالب المتوسط ولم يصل اى شكاوى أثناء فترة الامتحانات، وسيتم اعلان نتائج طلاب المرحلة الاعدادية قريبا عبر الموقع الرسمي بمديرية التربية والتعليم بكل محافظة، وسنتابع معكم كل جديد عن موعد اعلان نتيجة الشهادة الاعدادية في جميع المحافظات 2019، واليكم روابط الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادى الترم الثاني 2019.

الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 برقم الجلوس
الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 برقم الجلوس
نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة القاهرة
نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة الإسكندرية
نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة السويس
نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة الجيزة
نتيجة الشهادة الإعدادية 2019  محافظة الاسماعيلية
نتيجة الشهادة الإعدادية 2019  محافظة الأقصر
نتيجة الشهادة الإعدادية 2019  محافظة كفر الشيخ
نتيجة الشهادة الإعدادية 2019  محافظة المنوفية
نتيجة الشهادة الإعدادية  2019 محافظة دمياط
نتيجة الشهادة الإعدادية 2019  محافظة البحيرة
نتيجة الشهادة الإعدادية 2019   محافظة الغربية
نتيجة الشهادة الإعدادية 2019  محافظة سوهاج
نتيجة الشهادة الإعدادية  2019   محافظة المنيا
نتيجة الشهادة الإعدادية 2019  محافظة شمال سيناء
نتيجة الشهادة الإعدادية 2019  محافظة بني سويف
نتيجة الشهادة الإعدادية 2019    محافظة الدقهلية
نتيجة الشهادة الإعدادية 2019   محافظة الشرقية
نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة البحر الأحمر
نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة الفيوم
نتيجة الشهادة الإعدادية 2019  محافظة أسيوط
نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة الوادي الجديد
نتيجة الشهادة الإعدادية 2019  محافظة شمال سيناء
نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة مطروح
نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة الدقهلية
نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة بورسعيد
نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة اسوان

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة القليوبية

 

 

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زينب عبد الله

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