استعلم عن “نتيجة الشهادة السودانية 2019” برقم الجلوس والرقم الوطني

انتظر عدد كبير من طلاب الشهادة السودانية موعد انتظار النتيجة بعد ان طال، وبذلك فانه خلال الساعات القادمة باذن الله تعالى سيتم الأعلان وفتح باب الاستعلام عن نتيجة الشهادة السودانية 2019 بالرقم الوطني ورقم الجلوس، وذلك تيسيراً وتسهيلاً على الطلاب وأولياء الأمور، حيث جاء هذا بتأكيد من السيد الدكتور الطاهر حسن الطاهر وزير التربية والتعليم السوداني، والجدير بالذكر أن معرفة نتائج الشهادة السودانية سيتم الكترونياً وذلك من خلال موقع التربية والتعليم، وسيكون امام جميع الطلاب امكانية معرفة نتيجة الشهادة السودانية بكل سهولة، حيث تم الانتهاء من عمليات الرصد والتصحيح لاجابات الطلاب، وبالتالي فانه حان موع ظهور نتيجة الشهادة السودانية 2019 مع تمنياتا بالتوفيق لجميع الطلاب.

رابط نتيجة الشهادة السودانية 2019

الجدير بالذكر انه من المتوقع ان تظهر نتيجة الشهادة السوداني عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم السودانية وذلك بالدخول على الرابط “www.moe.gov.sd” وكذلك يمكنكم زيارة موقع نتائج الشهادات السودانية عبر المركز القومي للمعلومات، ومعرفة المزيد من الاستعلام عن النتائج.

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