استعلم عن نتيجة الصف الأول الثانوي الترم التاني 2019 برقم الجلوس ..عبر موقع وزارة التربية والتعليم

يترقب جميع الطلاب نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2019 برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم ،بعد الانتهاء من الامتحانات الصف الأول الثانوي يوم 1 يونيو 2019 ينتظر الطلاب وأولياء الأمورإعلان ظهور النتيجة عبر موقع وزارة التربية والتعليم ،فجاءت الامتحانات في مستوي الطالب المتوسط وسيتم اعتماد النتيجة قريباً بعد الانتهاء من جميع أعمال التصحيح والكنترول وساعات قليلة يطمئن جميع الطلاب عن نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 عبر موقع وزارة التربية والتعليم.

نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 الترم الثاني

لقد صرح وزير التربية والتعليم سوف تظهر نتائج الطلاب الأولي ثانوي بعد الانتهاء من جميع أعمال التصحيح والكنترول ،وكذلك بأن الطالب الناجح سيحصل على نسبة 50% من نتائج المواد حتي ينتقل الطالب من مرحلة الصف الأول الثانوية إلى الصف الثاني الثانوي ،وحيث سيتم ظهور النتيجة بعد اعتمادها عبر رابط وزارة التربية والتعليم ومعرفة النتيجة برقم الجلوس الخاص بالطالب والطالبة.

نتيجة الصف أولي ثانوي الفصل الدراسي الثاني2019

لقد اكد وزير التربية والتعليم بأن الطلاب الصف الأول الثانوي حيث تمكنوا من النظام الجديد للطلاب من تصحيح أوراق الامتحانات للطلاب ،ويمكنكم لجميع الطلاب للاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 برقم الجلوس من خلال الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم.

أولا يمكنكمالدخول على موقع بوابة وزارة التربية والتعليم.

ثم دخول اسم الطالب أو الطالبة

ثم أدخال رقم جلوس

ثم الضغط على ايقونة المحافظة الخاصة بالطالب أو الطالبة

ثم الضغط على إظهار نتيجة الصف الأول الثانوي 2019

أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي ،سوف يتم إعلان نتيجة الصف الأولي الثانوي 2019 بعد عيد الفطر المبارك في خلال الأيام القادمة ،بعد الانتهاء من جميع أعمال التصحيح والكنترول واعتمادها رسمياً وبعد ذلك إعلان ظهورها عبر موقع وزارة التربية والتعليم.