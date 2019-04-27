“استعلم”نتائج نظام نور برقم الهوية 1440 واستخراج الشهادات عبر الموقع الإلكتروني noor.moe.gov.sa

نتائج نظام نور برقم الهوية لجميع طلاب المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية، اليوم نمر معكم زوارنا لمحة عن كيفية الاستعلام عن نتائج الطلاب 1440 الفصل الدراسي الثاني، وكذلك لمعرفة الدرجات الشهرية، فيعمل نظام نور الإلكتروني على تطوير مجال الاستعلام عن نتائج الطلاب سريعاً وتمكين أولياء الأمور بمتابعة مسار أبناءهم التعليمي ومعرفة الدرجات النصف العام وأخر العام واستخراج الشهادات من خلاله بسهولة.

نتائج نظام نور برقم الهوية 1440

وفي ظل مجهودات وزارة التعليم السعودية على تطوير نظام التعليم باستمرار، قامت بإطلاق موقع نظام نور للاستعلام نتائج الطلاب برقم الهويه أو بالاسم وخلال الأسطر التالية نستعرض معكم خطوات الاستعلام عن نتائج الطلاب عبر الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لنظام نور noor.moe.gov.sa.

خطوات استخراج نتائج نام نور لجميع المراحل التعليمية

لاستخراج نتائج الطلاب قم بالدخول على رابط موقع نظام نور على الرابط المرفق بالأعلى.

ثم قم بتعبئة كافة الخانات التي تشمل كلمة المرور -اسم المستخدم-والرمز.

ثم قم بالضغط على أيقونة التسجيل لبدأ الدخول على صفحة نظام نور الرئيسية والاستعلام عن نتائج الطلاب لجميع المراحل الابتدائية والمتوسط والثانوية، كما هو مشار أمامك بالصور التوضيحية.

← إقرأ أيضاً: