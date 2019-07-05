استعلم نتيجة الثالث المتوسط بالعراق الدور الأول عبر قناة التليجرام التابع للوزارة

وزارة التربية العراقية تحت قيادة معالي الوزير الدكتور محمد اقبال الصيدلي على مصلحة الطلاب في كافة المراحل، تقدم الوزارة عدد كبير من المواقع التي يمكن من خلالها معرفة نتيجة الصفوف المختلفة فور اعتمادها، وظهورها رسمياً على الرابط المخصص من الوزارة، وعلى قناة التليجرام التابعة للوزارة, وهما الجهتان الحاملين كل أخبار التعليم بالدولة العراقية، وينشرون نتائج المراحل التعليمية المختلفة بصورة مستديمة، واليوم سنتحدث عن إعلان نتيجة الصف الثالث المتوسط الدور الثاني، والذي تم الانتهاء من امتحاناته في الثالث عشر من يونيو الماضي، في عدد من اللغات وهي اللغة العربية والكردية والتركمانية والأجنبية.

استعلم نتيجة الثالث المتوسط.

بمجرد الانتهاء من اعتماد النتيجة من قبل وزارة التربية العراقية، سوف يعلنها الوزير في مؤتمر صحفي ومن ثم يتم وضعها على الرابط المخصص لذلك، وهو رابط لتحميل ملف pdf، ليتعرف كل طالب على نتيجته في الدور الثاني مثلما حدث في الدور الأول الذي ظهر في 28/ 6/2018م، وذلك عن طريق التسجيل لدخول الرابط وكتابة كل من اسم المحافظة والمدرسة التابع لها الطالب.

وإلى جانب الرابط المخصص من الوزارة نجد أن الاستعلام عن النتيجة سيكون متاحا أمام طلاب الثالث المتوسط على عدد من المواقع الرسمية والغير رسمية، والتي ظهرت عليها النتائج في العام الفائت، موقع السومرية نيوز وموقع النجاح وشبكة أخبار الناصرية و موقع ناجح للنتائج والصفحة الرسمية لوزارة التربية العراقية على الفيس بوك.

استعلم نتيجة الثالث المتوسط بالعراق 2019 الدور الأول.

ينتظر طلاب الثالث المتوسط النتيجة بكل المحافظات من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب، ومن الشرق إلى الغرب، ولكنها ظهرت بمحافظة واحدة فقط وهي الكرخ 3، بحيث يستعلم الطلاب التابعين لهذه المحافظة عن نتيجتهم من خلال فتح الرابط المتاح من وزارة التربية، وكتابة اسم المدرسة التابع لها الطالب.

موقع السومرية نيوز.

موقع النجاح.

موقع ناجح لنتائج.

شبكة أخبار الناصرية.

موقع وزارة التربية

قناة تيليجرام

صفحة وزارة التربية العراقية بالفيسبوك.

أين ظهرت نتيجة الصف الثالث المتوسط:-

وما زالت باقي المحافظات منتظرة نتيجة الثالث متوسط، ولكن ببعض من الغضب لأنها تأخرت هذا العام لبعض الظروف الفنية التي تهتم بها هيئة الرأي بالوزارة.