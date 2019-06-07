“استعلم” نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 أولى ثانوى الترم الثانى وزارة التربية و التعليم برقم الجلوس

نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 يبحث عنها الطلاب و ينتظرون بفارغ الصبر الاعلان عنها، كانت الامتحانات قد بدأت يوم 19 مايو 2019، و استمرت حتى الأول من يونيو 2019، و يتم الآن عمليات تصحيح كراسات اجابات الطلاب فى 256 مركز تصحيح امتحانات منتشرون فى جميع محافظات مصر، و من المنتظر أن يتم الاعلان على نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثانى نظام التابلت بعد أجازة عيد الفطر المبارك، و ذلك على مستوى المحافظات.

نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 الفصل الدراسى الثاني

فى خلال الساعات القادمة سيقوم وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي باعتماد نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثانى على موقع وزارة التربية والتعليم ، و يمكن الاستعلام عن نتائج طلاب الصف الأول الثانوى فور ظهورها، و قد أظهرت المؤشرات الأولية لنتائج التصحيح الإلكتروني للامتحانات أن الطلاب استوعبوا النظام الالكترونى الجديد عن طريق التابلت.

طريقة الحصول على نتيجة الصف الاول الثانوى “أولى ثانوى”

فى غضون ساعات سيتم الاعلان رسمياً عن نتيجة الصف الأول الثانوى، و يمكن معرفة النتيجة من خلال هذه الخطوات.

على الطالب القيام بالدخول الى الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم من هنا.

بعد ذلك يجب على الطالب القيام باختيار نتيجة الصف الأول الثانوي من القائمة الرئيسية

بعد ذلك يقوم الطالب بكتابة رقم الجلوس ثم الضغط بعدها على كلمة “بحث”.

بعدها ستظهر أمام الطالب نتيجة الصف الأول الثانوى

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