الاستعلام عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي آخر العام 2019 برقم الجلوس والاسم بوابة التعليم الأساسي

نتيجة الصف الرابع الابتدائي لعام 2019 باتت نتيجة الصف الرابع الابتدائي الشغل الشاغل لكثير من الأسر والطلاب والرغبة في الحصول على النتيجة، وبعد انتهاء الامتحانات الخاصة بالصف الثالث والرابع والخامس الابتدائي اهتم أولياء الأمور بالبحث عن آخر أخبار النتيجة للاطمئنان على أبنائهم، ومن خلال السابق يهمنا التلميح فيما يخص هذا الموضوع بأن عمليات تصحيح امتحانات المدارس ما زالت مستمرة حتى الآن، وذلك بجميع الإدارات التعليمية.

نتيجة سنة رابعة ابتدائي 2019 برقم الجلوس الترم الثاني

ومن الجدير بالذكر أن جميع المسئولون إلى جانب أولياء الأمور في انتظار عاجل لانتهاء عملية التصحيح والتي يعقبها رصد درجات الطلاب وبعدها يتم الإعلان بشكل تام عن نتيجة الطلاب و التي يتم بثها على بوابة التعليم الأساسي.

وفيما يخص ذلك قد تم الإعلان من قبل المتحدث الرسمي باسم المديرية التربية والتعليم والذي يتبع محافظة القاهرة عن انتهاء المراحل الابتدائية من الامتحان والتي تخص الصف الثاني والثالث والرابع والخامس، وفى ظل ذلك ذكر المتحدث بأن المديرية لم تتلقى أي شكاوى خاصة بالامتحان من حيث الصعوبة والتعثر، ونفى عن وجود أي مشاكل قدمت للمديرية أثناء الامتحانات وأن عملية الامتحانات تمت على ما يرام.

الاستعلام عن نتيجة الصف الرابع لعام 2019 ترم ثاني



أسهلت الوزارة الاستعلام عن النتيجة للصف الرابع الابتدائي والآن بإمكان أولياء الأمور الاطمئنان على نتائج أبنائهم من خلال موقع بوابة التعليم الأساسي ويمكن عمل ذلك بعد الانتهاء من عمليات التصحيح وإعلان النتيجة وتتمثل عمليات الاستعلام في الآتي:

فتح موقع بوابة التعليم الأساسي بالقاهرة.

تسجيل الرقم القومي الخاص بالطالب، والذي يكون مدون على شهادة الميلاد الخاصة بالطالب.

اختيار بند المرحلة الدراسية والصف الدراسي الخاص بالطالب والعام الدراسي للطالب.

اختيار بند الفصل الدراسي الثاني .

الضغط على خانة وبذلك ستظهر النتيجة معلنة على الموقع.

ونود أن نذكر بأن امتحانات الصف الرابع الابتدائي قد انتهت بجميع المحافظات وفى انتظار الإعلان عنها قريبا بالمدارس.