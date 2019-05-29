“استمارة الرغبات”.. قائمة مواد الصف الثاني الثانوي بعد ضم علمي رياضة وعلوم فى شعبة واحدة

قامت وزارة التربية والتعليم بتوزيع استمارة الرغبات علي طلاب الصف الأول الثانوي وذلك لاختيار الشعبة التى يرغبون فى الالتحاق بها فى الصف الثاني الثانوي العام الدراسي المقبل 2019 – 2020 فى نظام الثانوية العامة الجديد وذلك بعد قرار الوزارة بدمج شعبتي علوم ورياضيات فى شعبة واحدة وهى الشعبة العلمية ليكون اختيار الطالب إما الالتحاق بالشعبة العلمية أو الشعبة الأدبية، وفى هذا النظام يتم امتحان الطالب فى 6 مواد تضاف للمجموع 4 أساسية للجميع فى الفصلين الدراسيين و 4 مواد فى التخصص فى كل فصل دراسي مادتين، ونعرض المواد الدراسية لكل شعبة.

أولا: مواد ممتدة ومشتركة بين الشعبتين العلمية والأدبية وتضاف للمجموع

مواد يمتحن فيها جميع الطلاب “الشعبتين” فى نهاية كل فصل دراسي وتضاف للمجموع وهى: “اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولي، واللغة الأجنبية الثانية، والرياضيات”.

ثانيا: مواد ممتدة ومشتركة بين الشعبتين العلمية والأدبية ولا تضاف للمجموع

وهى مواد ممتدة يمتحن فى جميع الطلاب “الشعبتين” فى نهاية كل فصل دراسي ولا تضاف للمجموع وهى: “التربية الدينية، والمواطنة وحقوق الإنسان، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات”، وتعتبر مواد نجاح ورسوب.

ثالثاً: مواد خاصة بالشعبة العلمية فقط

وهى “الأحياء والكيمياء” و “الفيزياء والميكانيكا” ويدرس الطالب فى الشعبة العلمية مادتين فى كل فصل دراسي وتضاف للمجموع.

رابعاً: مواد خاصة بالشعبة الأدبية فقط

وهى مواد ” التاريخ وعلم النفس والاجتماع” و ” الجغرافيا والفلسفة والمنطق” ويدرس الطالب فى الشعبة الأدبية مادتين فقط فى كل فصل دراسي وتضاف للمجموع.

خامساً: مواد الأنشطة الرياضية

وهى عبارة عن نشاط رياضي يمارسه جمع الطلاب ويعقد له امتحان من خلال مسابقة عملية فى نهاية كل فصل دراسي، لجميع الطلاب ولا تضاف للمجموع.

سادساً: مواد الأنشطة التربوية

ويختار الطالب نشاط واحد من الأنشطة ويعقد فيها امتحان عملي فى نهاية كل فصل دراسي ولا يضاف للمجموع وهو مادة رسوب ونجاح والأنشطة هي: “التربية الفنية، والنشاط الزراعي، والمسرح والتمثيل، والصحافة والإعلام، والنشاط الصناعي، والمطالعة والمكتبات”.

سابعاً: مواد التربية المهنية

ويختار الطالب مادة ويكون الامتحان فيها تحريرياً وعملياً فى نهاية كل فصل دراسي وهي مادة نجاح ورسوب ولا تضاف للمجموع والأنشطة المهنية هى “تكنولوجيا الصناعة، وتكنولوجيا الزراعة، وتكنولوجيا إدارة الأعمال والمشروعات”.