استمرار التنسيق الداخلي في كلية الألسن بعين شمس بمساعدة اتحاد الطلبة

تقوم كلية الألسن في جامعة عين شمس بالعمل بشكل متواصل في الوقت الحالي على فعاليات تنسيق الرغبات للطلاب والطالبات الجدد ، ويأتي ذلك تحت رعاية السيد الأستاذ الدكتور سلوى رشاد القائم بأعمال عميد كلية الألسن ، وقد جاء ذلك وسط انتشار أجواء هادئة أثناء عملية مساعدة اتحاد الطلبة لهم.

استمرار التنسيق الداخلي في كلية الألسن

ومن الجدير بالذكر قيام اتحاد طلاب كلية الألسن بجامعة عين شمس ، بالعمل على تقديم مختلف وسائل وأشكال المساعدة للطلاب والطالبات الجدد ، ويتم ذلك من خلال شرح مختلف الأقسام الموجودة بالكلية ، بالإضافة إلى الشروط الخاصة بالإلتحاق بكل قسم على حدى.

وعلي الجانب الآخر يذكر قيام إدارة الأمن الإداري داخل كلية الألسن بالعمل على نشر مختلف أفرادها في مختلف أنحاء الكلية من أجل أن يتم ضمان عملية حفظ الأمن والأمان داخل الكلية ، بالإضافة إلى إمكانية العمل بشكل سريع والتعامل مع مختلف التكدسات الموجودة بالكلية ، وكذلك الحرص على الاستجابة لأي حدث بشكل طارئ قد يحدث أثناء عملية تنسيق الرغبات الداخلية في كلية الألسن.

تخصيص مدرجات لاستقبال الطلبة الجدد

كما تجدر الإشارة إلى قيام إدارة الكلية بالعمل من أجل تخصيص مدرجين من أجل عملية استقبال الطلاب والطالبات الجدد بالكلية ، لكي يبدأ طلاب وطالبات اتحاد الكلية مهمتهم التي قد تم إيكالها إليهم ، فيقوم طلاب الاتحاد بالإجابة عن مختلف استفسارات الطلاب والطالبات الجدد ، بالإضافة إلى أولياء أمورهمفي حال وجودهم ، كما قد عمل طلبة الاتحاد على تقديم شرح مبسط ووافي عن مختلف الأقسام الموجودة بالكلية ، بالإضافة إلى فرص المنح الخارجية التي تقوم الكلية بتقديمها في مختلف الأقسام ، على أن يكون ذلك بالتعاون مع سفارات بلدان تلك اللغات المختلفة.