اسعار ومصاريف الجامعات الخاصة 2019 .. جامعة 6 اكتوبر وجامعة المستقبل وجامعة الأهرام الكندية

مصروفات الجامعات الخاصة بمصر 2019، التي يبحث عنها الكثير في الوقت الحالي خاصتاً بعد إعلان نتيجة الثانوية عامة 2019، حيث تختلف مصاريف الجامعات الخاصة من عام لآخر وأيضا قد وضعت الهيئة العامة لتنسيق الجامعات حد أدنى للقبول بالجامعات والكليات الخاصة من طلاب ثانوية 2019 عامة وطلاب المعادلة، وبالنسبة لتنسيق الجامعات الحكومية سوف يبدأ أولى مراحله بعد مرور 3 أيام من اليوم، وسوف يتم الإعلان عنها رسمياً في مختلف وسائل الأخبار المرئية والمسموعة والمقروءة أيضا، وسوف نقدم لكم في هذا المقال مصاريف الجامعات الخاصة 2019 في جميع أنحاء مصر.

مصاريف الجامعات الخاصة 2019:

سوف نقدم لكم المصاريف التقريبية للجامعات الخاصة المختلفة، ورقم تقريبي للكليات المختلفة حيث تختلف دائماً مصروفات الجامعات الخاصة من عام لآخر، ووضعت هيئة التنسيق حد أدنى لطلاب ثانوية عامة وطلاب المعادلة للقبول بكليات الطب البشري 95% ، وحصول الطالب على هذه النسبة لا يعني تأكيد قبوله فهناك بعض الشروط والضوابط المختلفة لكل جامعة والتي يتم التعرف عليها عند التقدم بالأوراق إلى الجامعة، وأما عن مصروفات الجامعات الخاصة لعام 2019 هي كالأتي:

1- مصروفات جامعة 6 أكتوبر 2019:

– كلية الهندسة : 36 ألف جنيه.

– كلية الأسنان : 51 ألف جنيه.

– كلية العلاج الطبيعي : 40 ألف جنيه.

– كلية الطب : 65 ألف جنيه.

– كلية حاسبات ومعلومات : 18ألف جنيه.

– كلية إعلام : 20 ألف جنيه.

2- مصروفات جامعة الأهرام الكندية 2019:

– كلية الأسنان :60 ألف جنيه.

– كلية الهندسة : 40 ألف جنيه.

– كلية الصيدلة : 50 ألف جنيه.

– كلية إدارة أعمال : 30 ألف جنيه.

– كلية إعلام : 28-30 ألف جنيه.

– كلية حاسبات ومعلومات : 18 ألف جنيه.

3- مصروفات الجامعة الألمانية 2019 بمصر :

– كلية الطب: 250 ألف جنيه.

– كلية الصيدلة: 193 ألف جنيه.

– كلية الهندسة: 183 ألف جنيه.

– كلية الفنون الجميلة : 60 ألف جنيه.

4- مصروفات جامعة مصر الدولية 2019:

– كلية الهندسة: 70 ألف جنيه.

– كلية الصيدلة: 84 ألف جنيه.

– كلية الأسنان: 104 ألف جنيه.

– كلية الإعلام :70 ألف جنيه.

– كلية حاسبات ومعلومات : 60 ألف جنيه.

5- مصروفات جامعة المستقبل 2019:

– كلية الصيدلة : 45 ألف جنية.

– كلية الأسنان :75 ألف جنية.

– كلية الهندسة :50 ألف جنية

– كلية إدارة أعمال : 45 ألف جنية.

– كلية حاسبات ومعلومات : 40 ألف جنية.

– كلية التجارة : 45 ألف جنية.