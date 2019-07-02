الان اعلان اسماء أوائل الدبلومات الفنية 2019 وذلك بعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية وذلك بعد انتهاء طلاب الدبلومات الفنية الذى بلغ عددهم حوالي 757 ألف طالبًا وطالبة من إختبارات أخر العام التى قد بدأت في 18 مايو الماضي وانتهت في بداية الشهر الماضي “يونيو” ويأتي دور لجان التصحيح والتى قالت أن عمليات تصحيح الأمتحانات تم الانتهاء منها بشكل كامل، والآن تم مراجعة التصحيح بدقة وتم رصد درجات الطلبة والطالبات وتم إعطاء الدرجات الخاصة بالرأفة لكل من يستحقها، وأعلنت أسماء أوائل الدبلومات الفنية لعام 2019 وسنعرضها لكم اليوم في موقع كلمة.

الاستعلام عن نتائج الدبلومات الدور الأول 2019

اسماء أوائل الدبلومات الفنية 2019 على موقع وزارة التربية والتعليم | http://fany.emis.gov.eg/

نحن الآن معكم لكي ننقل لكم أسماء أوائل نتيجة الدبلومات الفنية، خاصة بعد اعلان النتبجة رسمياً بالأمس في جميع الكنترولات بمختلف المحافظات من وتم الانتهاء من عملية تصحيح ورصد الدرجات واعتماد نتيجة الدبلومات الفنية جميع الشعب (التجاري والصناعي والزراعي والفندقي) رسميا لتعلن أولا أسماء أوائل الدبلومات الفنية.