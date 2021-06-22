اشادة اليونسكو ووزير التعليم الإيطالي بتجربة التعليم الإلكتروني السعودي للتعليم عن بعد عبر منصة مدرستي

تجربة التعليم الإلكتروني السعودي للتعليم عن بعد هي من أبرز التجارب التعليمية العالمية التي حققت نجاحًأ ملحوظًا في التعليم الإلكتروني للتعليم عن بعد عبر منصة مدرستي التعليمية والفصول الافتراضية التي قدمتها وزارة التعليم السعودي عبر البوابة، وقد عملت وزارة التعليم السعودي منذ انتشار الوباء المستجد فيروس كورونا على تقديم أفضل ما لديها عبر المنصة من خدمات تعليمية متعددة من متابعة المقررات والمناهج أون لاين وأداء الاختبارات مرورًا بالتسجيل في مراكز الدعم التعليمي الصيفي الافتراضي، وقد قام وزير التعليم الإيطالي بالإضافة إلى اليونسكو بالإشادة بتجربة التعليم الإلكتروني السعودي عبر منصة مدرستي على هامش اجتماع وزراء تعليم دول مجموعة العشرين في إيطاليا.

مساعد مدير منظمة اليونسكو تشيد بتجربة التعليم الإلكتروني السعودي

على هامش اجتماع وزراء تعليم دول مجموعة العشرين في إيطاليا قام السيد وزير التعليم السعودي بالبحث مع مساعد منظمة اليونسكو “ستيفانيا جيانيني” تجربة المملكة العربية السعودية في التعليم عن بعد الإلكتروني عبر منصة مدرستي.

وقد نوهت ستيفانيا في لقائها بالنجاح الساحق الذي حققته المملكة العربية السعودية في تجربة التعليم عن بعد خلال أزمة جائحة كورونا، واستكمال العملية التعليمية بمعايير الجودة العالمية العالية.

كما أوضحت ستيفانيا أن المملكة العربية السعودية صنعت قصة نجاح كبيرة في سرعة التحول من التعليم بالمدارس إلى التعليم عن بعد، وقد أشارت إلى أن ريادة المملكة بالتعليم عن بعد استطاعت أن تمكّن المملكة من أن تتصدر منصة مدرستي قوائم النماذج العالمية للتعليم عن بعد، فقد أكدت أن منصة مدرستي استطاعت أن تكون من بين أفضل 4 نماذج عالمية موثقة من اليونسكو في التعليم الإلكتروني عن بعد.

وزير التعليم الإيطالي يشيد بتجربة منصة مدرستي السعودية

كما التقى السيد معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ مع نظيره وزير التعليم العام الإيطالي السيد “باتريزيو بيانكي” وعلى إثر المقابلة قام وزير التعليم الإيطالي بالإشادة بجهود المملكة العربية السعودية خلال أزمة الوباء المستجد، وتحقيقها لنجاح كبير بتقديم نموذج عالمي رائد يتمثل في منصة مدرستي، وقد أكد أن إيطاليا تعمل على الاستفادة من نموذج المملكة، لربط الأقاليم الإيطالية بمنصة تعليمية واحدة عن بعد مثل منصة مدرستي للتعليم الإلكتروني.