اعتماد جدول امتحانات المحاولة الثانية لأولى ثانوي 2019 .. وأنباء عن امتحان ورقي

قام السيد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني باعتماد جدول امتحانات المحاولة الثانية “الدور الثاني” الخاصة بطلاب الصف الأول الثانوي، “دور يوليو” للعام الدراسي الجاري 2018-2019، وذلك للطلاب الذين لم يتمكنوا من تخطي نسبة 50% في امتحانات الدور الأول.

المحاولة الثانية لأولى ثانوي 2019

ومن المخطط أن تبدأ امتحانات المحاولة الثانية للصف الأول الثانوي يوم الأحد الموافق 14 من شهر يوليو لعام 2019، على أن تستمر الامتحانات حتى يوم السبت الموافق 27 من شهر يوليو 2019، كما أضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موضحة أن امتحانات المحاولة الثانية من المخطط أن تتم خلال فترة واحدة لكل منن المدارس الحكومية سواء عربي أو لغات، وكذلك المدارس الخاصة، والمعاهد القومية، والمنازل، بالإضافة إلى كل من الخدمات والسجون، ويذكر أن الامتحانات من المقرر أن تبدأ في تمام الساعة التاسعة صباحًا.​​

أنباء عن امتحان ورقي للدور الثاني

وأوضحت مصادر في التربية والتعليم أنه من الممكن أن تكون امتحانات المحاولة الثانية لطلاب الأول الثانوي ورقية، وقد جاء ذلك بعدما تلقت وزارة التربية والتعليم التماسات من طلاب الصف الأول الثانوي، يوضحون من خلالها أن “السيستم” سقط عدة مرات أثناء الاختبار، وتبعًا للقانون فإن أولئك الطلاب يحصلون على درجة النجاح.

امتحانات “دور يوليو” للأول الثانوي

ومن المقرر أن يبدأ طلاب الأول الثانوي امتحاناتهم للمحاولة الثانية يوم الأحد الموافق 14 يوليو 2019، وذلك بمادة اللغة العربية، ويستمر الطلاب بأداء امتحاناتهم طوال المدة المقررة على أن تنتهي الامتحانات يوم السبت الموافق 27 يوليو 2019 بمادة الكيمياء.

المحاولة الثانية للصف الأول الثانوي 2019

كما تجدر الإشارة إلى أن طلاب الصف الأول الثانوي 2019 من الممكن أن يقوموا بأداء امتحانات المحاولة الثانية في الحالات التالية:

1- إذا تجاوز الطالب نسبة 50%، يكون لديه الاختيار إما الانتقال للصف الثاني الثانوي، أو دخول امتحان المحاولة الثانية من أجل الحصول على مجموع أعلى.

2- إذا لم ينجح الطالب بتخطي نسبة 50%، في تلك الحالة سيدخل الطالب امتحان المحاولة الثانية بشكل إجباري، ولابد من النجاح بها حتى يتمكن من الانتقال إلى المرحلة التالية، ويكون الامتحان في مواد الرسوب فقط.