اعتماد فضيلة الإمام الأكبر نتائج الأزهر: موعد نتيجة الاعدادية الأزهرية للعام الدراسي 2018-2019 بالإٍسم ورقم الجلوس

يبدأ العد التنازلي على موعد إعلان وكيل الأزهر الشريف عن نتيجة الاعدادية الأزهرية للعام الدراسي 2018-2019، حيث يتم الكشف والاستعلام عن النتائج في كافة المحافظات المصرية بسهولة برقم الجلوس والإسم من خلال بوابة الأزهر الشريف، حيث يوفر الأزهر الشريف البوابة التعليمية للكشف عن النتائج حرصا من الأزهر على تخفيف العبء على المواطنين، نرصد في كلمة للتعرف على موعد نتيجة الاعدادية الأزهرية 2019.

موعد نتيجة الاعدادية الأزهرية 2019

تخفيفاً من الأزهر الشريف على أولياء الأمور والطلبة والطالبات تم توفير بوابة الازهر التعليمية الالكترونية للاستعلام عن النتائج فور صدورها باستخدام الاسم ورقم الجلوس، هذا بعد انتهاء الكنترولات الأزهرية التعليمية في جميع المحافظات من جميع أعمال التصحيح ورصد الدرجات، ومن المقرر الإعلان عن النتائج في الساعات القليلة القادمة بعد الانتهاء من إجازة عيد الفطر المبارك.

فقد عاش الطلبة والطالبات في الشهادة الاعدادية الأزهرية حالة من القلق والتوتر لتأخر صدور النتيجة، وهذا يجعلهم في حالة من الترقب الشديدة، معنا نتابع لنرصد النتائج فور ظهورها عبر رابط بوابة الأزهر الشريف التعليمية والكشف عن نتائج الشهادة الاعدادية 2019 بالاسم ورقم الجلوس.

أكد رئيس قطاع المعاهد الأزهرية الشيخ علي خليل ظهور نتيجة الاعدادية الأزهرية 2019 فور اعتماد فضيلة الإمام الأكبر للنتيجة، لتظهر على بوابة الأزهر بعد إجازة عيد الفطر، ومن المتوقع ظهور النتيجة بالمحافظات في يوم السبت الموافق 8-6-2019.