اعتماد مراكز الدعم التعليمي الصيفية للمرحلة الابتدائية عبر منصة مدرستي 1442

قامت إدارة تعليم منطقة حائل بالمملكة العربية السعودية بالإعلان مؤخرًا عن مراكز الدعم التعليمي الصيفية للمرحلة الابتدائية للطلبة والطالبات، على أن يتم هذا من خلال الفصول الافتراضية في منصة مدرستي التعليمية السعودية الإلكترونية الغنية عن التعريف، والتي أثبتت جدارتها منذ بداية أزمة الوباء المستجد وحتى الآن.

مراكز الدعم التعليمي الصيفية للمرحلة الابتدائية في حائل السعودية

أعلن مدير تعليم حائل السيد عارف الحربي عن اعتماد مراكز الدعم التعليمي الصيفية في حائل، وقد أوضح سيادته أن تلك المراكز تهدف إلى التحسين من المهارات الأساسية للطلاب في حائل بالمملكة العربية السعودية في كل من مواد الرياضيات والعلوم واللغة العربية والقرآن الكريم.

كما تعمل مراكز الدعم التعليمي بدورها على تطبيق وتنفيذ كافة العملية الخاصة بتقويم قياس مهارات الطلاب الأساسية بالمواد المختلفة التي ذكرناها فيما سبق، بالإضافة إلى تنفيذ التطبيق التكويني بكل أسبوع، والتقويم الختامي بنهاية التطبيق.

مواعيد وخطوات التسجيل في البرنامج الصيفي بمراكز الدعم التعليمي

يتمكن كافة الطلاب المملكة العربية السعودية من التسجيل في البرنامج الصيفي في فترة أقصاها 26 من ذي الحجة 1442، ويتم التسجيل في برنامج الدعم التعليمي الصيفي 2021 باتباع الخطوات التالية:

يتم الدخول إلى رابط موقع منصة مدرستي التعليمية الرسمي.

يتم اتباع التعليمات لاستكمال عملية التسجيل، كما يمكن التسجيل وتفعيل كلمة المرور عبر تطبيق توكلنا الرسمي.

يتم التقديم على مركز الدعم الصيفي للطلاب عبر منصة مدرستي.

منصة مدرستي من أفضل النماذج العالمية في التعليم الإلكتروني

أثناء البحث في مجالات التعاون وتبادل الخبرات بالتعليم بين وزير التعليم السعودي السيد الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ والسيدة ستيفانيا جيانيني “مساعد مدير منظمة اليونسكو للتربية والتعليم والثقافة لشؤون التعليم ، قامت ستيفانيا بالتنويه بما حققته المملكة العربية السعودية من نجاح كبير في التعليم الإلكتروني بتجربة منصة مدرستي التعليمية للتعليم عن بعد.

وقد أشارت ستيفانيا أن السعوديين قد قاموا بصنع قصة نجاح عالمية من الطراز الأول في التحول للتعليم عن بعد سريعًا، كما أشادت بحجم التفاعل في منصة مدرستي.