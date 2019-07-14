اعتماد نتيجة الأزهر بنسبة نجاح 49%.. وصور الأوائل ورابط بوابة الأزهر

اعتمد الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر الشريف، نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية وذلك بنسب نجاح لكل قسم ، وهي 41.87 للقسم الأدبي، و 67.98 % للقسم العلمي ، أما عن النسبة العامة فهي 49.98%.

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية

وقال الشيخ عباس وكيل الأزهر في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الأحد في مقر المشيخة ، إن نتيجة الثانوية الأزهرية سوف يتم نشرها على موقع بوابة الأزهر الإلكترونية بعد ساعات خلال اليوم إن شاء الله .

البنات يتفوقن على البنين

وقال الشيخ عباس : إن الطالبات البنات تفوقن على البنين في القسمين العملي والأدبي ، وهذا ديدنهن كما عهدنا في الأعوام الماضية والسابقة ، ما يؤكد أن للمرأة دور كبير في المستقبل بإذن الله.

أوائل الثانوية الأزهرية

ونشر موقع كلمة دوت أورج على موقعه منذ قليل أسماء وصور الطلاب الأوائل الحاصلين على الدرجات المرتفعة وبها تصدروا المراكز الأولى.

أوائل الثانوية الأزهرية 2019

وقال الشيخ صالح إن أحمد بكر محمد عبد الباري، هو الأول على مستوى الجمهورية ، والوحيد الحاصل على نسبة 100% بمجموع درجات 650 درجة ، والمركز الثاني حصل عليه الطالب مصطفى محمود سعد من كفر الشيخ بمجموع ٦٤٩ الشعبة العلمية .

أوائل الثانوية الأزهرية القسم الأدبي

وحصل محمد السيد خليل على مجموع ٦٢٦ بنسبة ٩٩% المركز الأول في الشعبة الأدبية من محافظة الدقهلية ، وحصلت الطالبة هبة فتوح حسين السيد عوض من الغربية على المركز الأول شعبة «المكفوفين» بمجموع ٦١٥ بنسبة ٩٧%.