اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2019 بنسبة 78% ..استعلم عن نتيجتك برقم الجلوس عبر موقع الوزارة

تم اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2019 اليوم من قبل الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم بنسبة نجاح 78%، حيث يمكن للطلاب الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة الدور الأول عبر موقع وزارة التعليم برقم الجلوس وذلك خلال ساعات عبر الموقع الرسمي للوزارة عقب عقد المؤتمر الصحفي الذي يتم غداً لتكريم أوائل الطلاب، حيث أعلنت مصادر في الوزارة التعليمية أن نتائج الثانوية العامة سوف تكون متاحة غداً على الموقع الإلكتروني بينما تكون متاحة في المدارس يوم الإثنين المقبل، كما أوضحت أن على الرغم من نسبة النجاح بلغت 78 % هذا العام إلا ولا يوجد طالب أو طالبة حصل على نسبة 100% هذه السنة بينما هناك 119 طالب وطالبة قد حصلوا على الدرجات النهائية في اللغة الإنجليزية و401 في مادة الأحياء و153 في مادة الإستاتيكا و53 في مادة اللغة العربية.

نتيجة الثانوية العامة 2019

بكلمات أخيراً انتهينا من امتحانات الثانوية العامة هكذا قال الطلاب في أخر يوم امتحانات، وبعد ذلك بدأ القلق والتوتر من ظهور نتيجة الثانوية العامة التي تأتي من أجل تحديد المصير وتحقيق الطموح والأمنيات في دخول الكليات وذلك من خلال بوابة الحكومة المصرية التي تتيح تنسيق الكليات 2019 وكتابة رغبات الطلاب إلكترونياً فضلاً عن تقديم اعتراض أو طلب اقتراب الكليات والجامعات التفاصيل من خلال رابط⇐ موعد فتح باب تنسيق الثانوية العامة 2019 المرحلة الأولى، تعد المرحلة الثانوية من أصعب المراحل التعليمية ليس في التعليم ذاته ولكن بالنسبة لتعلق كل الآمال في دخول كليات معينة وانتظار النتيجة..نتمنى لجميع الطلاب النجاح والتوفيق دائماً.

رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2019 الدور الأول

بعد اعتماد النتيجة يمكن للطلاب والطالبات الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2019 من خلال رابط بوابة الثانوية العامة للاستعلام عن النتيجة عن طريق كتابة رقم الجلوس وتحديد الشعبة أدبي أو علمي ثم عرض النتيجة، علماً بأن سوف يتم فتح باب تقديم التظلمات لمدة شهر كامل من تاريخ ظهور النتائج.