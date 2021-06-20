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اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية 2021 .. رابط الاستعلام بالاسم ورقم الجلوس

بواسطة أحمد ياسين
نتيجة الاعدادية 2021 نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة القليوبية 2021

بعد انتظار وترقب من طلبة الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية، اعتمد اليوم السيد اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، نتيجة الصف الثالث الإعدادي للعام الدراسي 2021 بنسبة نجاح بلغت 80.78%، وجاءت إدارة كفر شكر التعليمية في المركز الأول بعد أن حققت نسبة نجاح بلغت 95.02%.

وصرح الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، أن عدد الطلاب الذين أدوا امتحان الفصل الدراسي الثاني للعام 2021 بلغ 103850 طالب وطالبة، داخل جميع لجان الامتحان المنتشرة بمحافظة القليوبية.

1 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2021
2 طريقة الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالقليوبية
3 توزيع الدرجات ودرجات النجاح للمواد بالشهادة الإعدادية

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2021

ويسعد موقع كلمة دوت أورج أن يقدم لمتابعيه رابط الاستعلام عن نتيجة ألترم الثاني لامتحانات الصف الثالث الإعدادي بمحافظة القليوبية، وذلك من خلال الرابط الرسمي للمحافظة، هنا.

وفي حالة حدوث عطل في الرابط نظرا للضغط الكبير على النتيجة يرجى الانتظار قليلا ثم معاودة المحاولة مرة أخرى بعد دقائق، مع أجمل أمنياتنا للجميع بالنجاح والتفوق.

اجراءات احترازية مشددة خلال الامتحانات

طريقة الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالقليوبية

يمكنك الوصول للنتيجة بالخطوات التالية:

توزيع الدرجات ودرجات النجاح للمواد بالشهادة الإعدادية

ويمثل المجموع الكلي للشهادة الإعدادية بـ280 درجة موزعة كالتالي:

  • اللغة العربية : الدرجة النهائية 80 درجة والنجاح من 40 درجة.
  • اللغة الانجليزية: الدرجة النهائية 60 ودرجة النحاج 30 درجة.
  • الرياضات: الدرجة النهائية 60 ودرجة النجاح من 30 درجة.
  • العلوم: من 40 ودرجة النجاح من 20 درجة.
  • الدراسات الاجتماعية: الدرجة النهائية 40 ودرجة النجاح 20 درجة.
أحمد ياسين

محاسب مصري مهتم بالكتابة الصحفية والبحثية، أعشق التميز والأبداع أينما كان

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