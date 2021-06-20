اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية 2021 .. رابط الاستعلام بالاسم ورقم الجلوس

بعد انتظار وترقب من طلبة الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية، اعتمد اليوم السيد اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، نتيجة الصف الثالث الإعدادي للعام الدراسي 2021 بنسبة نجاح بلغت 80.78%، وجاءت إدارة كفر شكر التعليمية في المركز الأول بعد أن حققت نسبة نجاح بلغت 95.02%.

وصرح الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، أن عدد الطلاب الذين أدوا امتحان الفصل الدراسي الثاني للعام 2021 بلغ 103850 طالب وطالبة، داخل جميع لجان الامتحان المنتشرة بمحافظة القليوبية.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2021

ويسعد موقع كلمة دوت أورج أن يقدم لمتابعيه رابط الاستعلام عن نتيجة ألترم الثاني لامتحانات الصف الثالث الإعدادي بمحافظة القليوبية، وذلك من خلال الرابط الرسمي للمحافظة، هنا.

وفي حالة حدوث عطل في الرابط نظرا للضغط الكبير على النتيجة يرجى الانتظار قليلا ثم معاودة المحاولة مرة أخرى بعد دقائق، مع أجمل أمنياتنا للجميع بالنجاح والتفوق.

طريقة الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالقليوبية

يمكنك الوصول للنتيجة بالخطوات التالية:

الضغط على الرابط، مديرية التربية والتعليم بالقليوبية.

إدخال رقم الجلوس في المكان المخصص لذلك.

الضغط على رمز البحث.

الانتظار قليلا حتى يتم تحميل النتيجة بالكامل.

توزيع الدرجات ودرجات النجاح للمواد بالشهادة الإعدادية

ويمثل المجموع الكلي للشهادة الإعدادية بـ280 درجة موزعة كالتالي: