اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ (أسماء وصور)

اعتمد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، نتيجة الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ اليوم الخميس 21 مايو 2020، وذلك بحضور نائب المحافظ عمرو البشبيشي، وبثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بفي المحافظة.

وقال المحافظ، في تصريحات صحفية، اليوم: إن نسبة النجاح بلغت 100%، مشيرًا أن عدد المتقدمين للامتحانات في الشهادة الإعدادية بلغ 53 ألًفا و782 طالبًا وطالبة، غاب منهم 95 طالبًا فقط، ونجح باقي الطلاب، فيما تقدم لامتحانات الإعدادية المهنية، 10 آلاف و59 طالبًا، غاب 17طالبًا فقط، ونجح باقي الطلاب.

نتيجة الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ

وأضاف “نور الدين”، في سياق إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ اليوم، أن الإدارات التعليمية جاء ترتيبها وفقًا لنسبة النجاح، على النحو التالي:

سيدي غازي

برج البرلس

فوه

بيلا

بلطيم

قلين

غرب كفر الشيخ

الحامول

الرياض

دسوق

شرق كفر الشيخ

مطوبس

سيدي سالم

المتفوقون

وكشف المحافظ، بعد اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ اليوم، الخميس، عن أن 57 طالبة حصلت على الدرجة النهائية في جميع المواد، فيما حصل طالب واحد فقط على الدرجة النهائية من جميع الطلاب الذين خاضوا الامتحانات.

وحضر إعلان النتيجة، اليوم، عددًا من المسئولين في التعليم، بينهم سلامة الويشي، مدير عام التعليم العام، ويوسف البسيوني، رئيس لجنة النظام والمراقبة، وهاني حمدان، مسئول المنصة بمديرية التعليم في كفر الشيخ، وطارق مرسي، مدير إدارة التربية الخاصة،ومصطفى العافي، المسئول الإعلامي بمديرية التعليم بكفر الشيخ.