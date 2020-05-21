Take a fresh look at your lifestyle.


اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ (أسماء وصور)

بواسطة أحمد سعيد
اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ بحضور قيادات تعليمية

اعتمد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، نتيجة الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ اليوم الخميس 21 مايو 2020، وذلك بحضور نائب المحافظ عمرو البشبيشي، وبثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بفي المحافظة.

وقال المحافظ، في تصريحات صحفية، اليوم: إن نسبة النجاح بلغت 100%، مشيرًا أن عدد المتقدمين للامتحانات في الشهادة الإعدادية بلغ 53 ألًفا و782 طالبًا وطالبة، غاب منهم 95 طالبًا فقط، ونجح باقي الطلاب، فيما تقدم لامتحانات الإعدادية المهنية، 10 آلاف و59 طالبًا، غاب 17طالبًا فقط، ونجح باقي الطلاب.

1 نتيجة الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ
2 المتفوقون

نتيجة الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ

وأضاف “نور الدين”، في سياق إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ اليوم، أن الإدارات التعليمية جاء ترتيبها وفقًا لنسبة النجاح، على النحو التالي:

  • سيدي غازي
  • برج البرلس
  • فوه
  • بيلا
  • بلطيم
  • قلين
  • غرب كفر الشيخ
  • الحامول
  • الرياض
  • دسوق
  • شرق كفر الشيخ
  • مطوبس
  • سيدي سالم

المتفوقون

وكشف المحافظ، بعد اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ اليوم، الخميس، عن أن 57 طالبة حصلت على الدرجة النهائية في جميع المواد، فيما حصل طالب واحد فقط على الدرجة النهائية من جميع الطلاب الذين خاضوا الامتحانات.

وحضر إعلان النتيجة، اليوم، عددًا من المسئولين في التعليم، بينهم سلامة الويشي، مدير عام التعليم العام، ويوسف البسيوني، رئيس لجنة النظام والمراقبة، وهاني حمدان، مسئول المنصة بمديرية التعليم في كفر الشيخ، وطارق مرسي، مدير إدارة التربية الخاصة،ومصطفى العافي، المسئول الإعلامي بمديرية التعليم بكفر الشيخ.

أحمد سعيد

صحفي مصري، أهتم برصد المعلومات من مصادرها، خِدمة للقارئ المصري والعربي، ورسالة لبناء جيلٍ واعٍ يسير على المبادئ والأخلاق بالعلم والمعرفة.

قد يعجبك ايضا
أخبار التعليم

جدول امتحانات الدبلومات الفنية الدور الأول 2020

أخبار التعليم

جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2020 بعد اعتماده رسميًا من وزارة التربية والتعليم

أخبار التعليم

رابط التقديم لطلبات ترقي المعلمين .. التعليم تعلن بدء التدريب عن بعد للبرنامج الرقمي…

أخبار التعليم

فتح باب التقديم في المدارس المصرية اليابانية لمدة 15 يومًا.. رابط وتفاصيل

أخبار التعليم

جدول امتحانات الثانوية العامة الدور الأول 2020

أخبار التعليم

“التعليم” تنشر جدول امتحانات الثانوية العامة الجديد بعد اعتماده من الوزير

أخبار التعليم

فئات يحق لهم تأجيل امتحان الثانوية العامة والحصول على درجة الدور الثاني الفعلية كاملة

أخبار التعليم

تأجيل امتحانات الثانوية العامة.. ووزير التعليم يُعلن موعد الجدول الجديد

أخبار التعليم

رسالة طالب لـ وزير التعليم تشعل مواقع التواصل الاجتماعي: “انت رمتنا في المحيط…

أخبار التعليم

معرفة نتيجة الطالب برقم الهوية من خلال نظام نور 1441


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.