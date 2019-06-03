اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية سوهاج بنسبة نجاح 84.62%

اعتمد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج نتيجة الشهادة الإعدادة عن دور مايو للعام الدراسى 2018/2019، إذ بلغت نسبة نجاح الطلاب أكثر من 84.62% على مستوى المحافظة، عقب الانتهاء من أعمال رصد الدرجات بكنترول الشهادة الإعدادية، وننشرها لكم برقم الجلوس فور الانتهاء.

نسبة نجاح الإعدادية المهنية

كما اعتمد الأنصاري محافظ سوهاج نتيجة الشهادة الإعدادية المهنية للعام 2019، إذ بلغت نسبة النجاح 73% على مستوى سوهاج، وبلغت نسبة نجاح الصم وضعاف السمع 80.7%، والمكفوفين 40%.

محافظ سوهاج يوجه الشكر للعاملين بالتربية والتعليم

وقال المتحدث الرسمي لمحافظة سوهاج الدكتور محمد التوني: «إن الأنصاري وجه ببذل المزيد من التعب والجهد في سبيل الارتقاء بالمنظومة التعليمية، كما حث جميع الطلاب على النجاح والتفوق، ووجه الشكر لكافة العاملين في وزارة التربية والتعليم».

عدد الناجحين

وأوضح الدكتور عمرو شلتوت وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة سوهاج، أنه يبلغ عدد من حضر الامتحان 69 ألفا و326 طالبا وطالبة، من إجمالي عدد الطلاب الذين ينبغي تقدمهم للامتحانات وهم 70 ألفا 566 طالبا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين الحاصلين على 50% فأكثر 59 ألفا 715 طالبا وطالبة بنسبة نجاج 84.62%، فيما حصل 150 طالبا وطالبة على الدرجات النهائية.