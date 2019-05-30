اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة المنوفية بنسبة نجاح 70.32% .. تابع النتيجة من هنا

نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني للعام الدراسي 2018 – 2019 لمحافظة المنوفية، والتي انتظرها الطلبة والطالبات هم وزويهم كثيرا، تم اليوم الخميس الموافق 30 مايو 2019 اعتمادها من قبل اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، بعد أن حققت نسبة النجاح بها 70.32% في المدارس الرسمية والخاصة والرياضية واللغات، بالإضافة إلى طلاب الدراسة المنزلية، كما أشار الأستاذ مختار شاهين وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، أن أجمالي من عدد الطلاب الذين تقدموا للامتحان بلغ 64971 طالب وطالبة، حضر منهم الامتحان فعليا 64424، كما بلغ عدد الناجحين 45303 طالب وطالبة.

نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2019 محافظة المنوفية

وكذلك اعتمد السيد محافظ المنوفية نتيجة الصم والبكم والتي بلغت نسبة النجاح بها 86%، كما تم اعتماد نتيجة المكفوفين والتي بلغت 41% من اجمالى الطلاب المقيدين للامتحان والذين بلغ عددهم 12 طالب وطالبة نجح منهم 5 طلاب، وذلك بعد ان انتهوا من امتحانات الفصل الدراسي الثاني لهذا العام في أجواء صعبة خلال شهر رمضان المبارك.

أهمية الشهادة الإعدادية كنهاية لمرحلة التعليم الأساسي

وتعتبر الشهادة الإعدادية هي الحلقة الأخيرة في سلسلة التعليم الأساسي والتي تستمر لمدة تسع سنوات يحصل من خلالها الطالب على المعلومات والمهارات الأساسية والتي تؤهله أن يختار بعد ذلك بناء على رغباته وقدراته التخصص الذي يرغب أن يكمل دراسته فيه.

فبالنظر للصف الثالث الإعدادي نجد انه البوابة التي يدخل منها الطالب إلى مرحلة التعليم الثانوي بكافة تخصصاته، سواء الثانوية العامة أو الدبلومات الفنية، سواء التجارية أو الصناعية أو الزراعية أو الفندقية، سواء بنظام الثلاث سنوات أو الخمس سنوات.

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رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي لمحافظة المنوفية

ويمكنك عزيزي القارئ متابعتنا من خلال موقع كلمة دوت أورج للحصول على الرابط الرسمي والذي سوف يتم طرحة خلال وقت قريب بعد طرح النتيجة بشكل رسمي عبر بوابة محافظة المنوفية التعليمية.

كما يمكنك في حالة عدم قدرتك على الاستعلام عن النتيجة بنفسك أن تضع لنا رقم الجلوس في تعليم ونحن سوف نستعلم عنها ونرد عليك في نفس التعليق فور ظهروها بشكل رسمي.