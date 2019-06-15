اعتماد نتيجة الصف الاول الثانوى 2019 برقم الجلوس ” الكود ” نظام التابلت LMS والورقي “خلال ساعات”

إعلان نتائج الصف الأول الثانوي برقم الجلوس 2019، الذي من المتوقع إعلان نتائجهم خلال الأيام القادمة والتي أصبحت محط أنظار جميع الطلاب وأولياء الأمور، حيث يتساءل الكثير من طلاب اولى ثانوي عن طريقة إعلان النتائج هذا العام أو كيفية الحصول علي النتيجة لجميع الطلاب الذين أدوا الامتحانات ورقياً وأيضا بالنظام التابلت، حيث صرح وزير التعليم في وقت سابق بأن النتيجة سوف يتم إرسالها إلكترونياً عبر إشعارات بريد المعرفة lmsمن خلال التابلت، وبالنسبة للمحافظات التي لم يتم تأدية بها امتحانات الصف الأول الثانوي بالتابلت فسوف يتم الاستعلام عنها إلكترونيا من خلال كود الطالب الخاص به.

نتيجة اولى ثانوي برقم الجلوس:

حصل كل طالب من طلاب الصف الأول الثانوي على كود خاص به، والذي يعتبر بمثابة رقم الجلوس الخاص به حيث باستخدام رقم الجلوس أو الكود، يمكنه الدخول على احدى المواقع الرسمية لإعلان نتائج اولى ثانوي والاستعلام برقم الجلوس مثل اليوم السابع ومصراوي وبوابة فيتو وغيرها من المواقع الإلكترونية التي تقدم النتائج لجميع الطلاب، وأما عن مواجه الطلاب بعض المشاكل أثناء تأدية امتحانات التابلت lms أجاب وزير التربية والتعليم بان كل هذا يصب في مصلحة الطالب، وأن ذلك يؤهله لدخول الثانوية العامة وجميع الطلاب الذين حضروا الامتحان هم ناجين.

نتيجة الصف الأول الثانوي جميع المحافظات إلكترونياً:

بلغ عدد طلاب الصف الأول الثانوي هذا العام 600 ألف طالب وطالبة في جميع أنحاء الجمهورية، وتم استكمال اليوم أعمال التصحيح الورقية حيث انتهى تصحيح المواد التي تم امتحانها إلكترونياً في بعض المحافظات، وقد صرح الدكتور/ طارق شوقي بأنه يتم تصحيح المواد أولاً بأول، ولكن التأخير حدث في بعض المدارس التي تقع بعيدة عن المدن لعدم قدرة المعلمين علي الذهاب يومياً، في الطقس الحار لأداء التصحيح ولذلك طمأن سادته جميع الطلاب بخصوص نتائج الصف الأول الثانوي 2019.