ظهرت الآن .. نتائج ثانوية عامة الدور الاول 2019 بنسبة نجاح 78% .. ورابط موقع اليوم السابع للاستعلام عن النتيجة برقم الجلوس العلمي والأدبي

تم اليوم السبت اعتماد نتائج ثانوية عامة 2019، من خلال وزير التربية والتعليم بنسبة نجاح 78،6% لجميع الأقسام، وقد هاتف سيادته جميع أوائل الجمهورية، وسوف يتم الإعلان عن أسماء أوائل ثانوية عامة خلال الساعات القليلة القادمة، حيث خاض امتحانات الثانوية العامة هذا العام حوالي 669 ألف طالب وطالبة على مستوى الجمهورية، وتم المفاضلة بين الأوراق لاختيار العشرة الأوائل لكل قسم، نتيجة الفروق البسيطة بين الدرجات، ومن المُتوقع إعلان نتيجة الثانوية العامة 2019 رسمياً على موقع الوزارة، وموقع اليوم السابع صباح الأحد أو الاثنين كحد أقصي.

نتيجة ثانوية عامة برقم الجلوس عبر موقع اليوم السابع:

يقدم موقع اليوم السابع خدمة لجميع الطلاب والطالبات على مستوى الجهورية، بأن يسجل جميع الطلاب أسمائهم وأرقام الجلوس والتليفون والبريد الإلكتروني، وسوف يتم إرسال النتيجة لهم إلكترونياً من خلال رسائل البريد الإلكتروني المُسجل سابقاً، فور رفع النتائج على المواقع الوزارية، ويمكن لجميع الطلاب التسجيل الآن عبر رابط موقع اليوم السابع، مع مراعاة استيفاء كافة الخانات وكتابة جميع البيانات بطريقة صحيحة.

موقع بوابة الثانوية العامة:

يستعد موقع بوابة الثانوية العامة لرفع نتائج الثانوية العامة خلال الساعات القليلة القادمة، حيث تسود في الوقت الحالي حالة من الترقب والقلق لمعرفة أخبار نتائج الثانوي العام 2019، وقد أعلن مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم بأن طلاب العلمي علوم هم الأعلي نسبة في النجاح هذا العام، وأن الفتيات قد اكتسحت أكبر مقاعد من نصيب 40 مقعداً الأوائل هذا العام، وقد بلغ عدد أوائل الثانوي العام عدد 34 طالب وطالبة وعدد 2 من أوائل الجامعة التكنولوجية stem، وعدد 2 من طلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، وعدد 2 من طلاب الدمج، وسوف يتم الإعلان تفصيليا عن أسماء الأوائل قريباً.