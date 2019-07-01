اعتُمدت الآن نتائج البيام 2019 بنسبة نجاح 55.47%|| نتائج شهادة التعليم المتوسط 2019 في كافة ولايات الجزائر

نتائج البيام 2019 الجزائر، بعد تضارب الأنباء بشأن صدور نتائج شهادة التعليم المتوسط 2019 الجزائر أعلن وزير التربية الوطنية الجزائري عبد الحكيم بلعابد أن نتيجة سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي في 1 جويلية 2019، وبالفعل عقد معالي الوزير مؤتمر صحفي ليعلن من خلال عن اعتماد نتائج شهادة التعليم المتوسط 2019 كما حدد نسبة النجاح في كافة ولايات الجزائر.

نتائج شهادة التعليم المتوسط 2019 الجزائر:

عقد وزير التربية الوطنية الجزائري مؤتمر صحفي داخل الوزارة حيث أعلن اعتماده نتائج شهادة التعليم المتوسط 2019 في كافة ولايات الجزائري، حيث بلغت نسبة النجاح 55.47% فقط من إجمالي المترشحين والمترشحات الذين تقدموا لتأدية امتحانات دورة جوان 2019، وقد بلغ عدد الطلاب الذي قدموا الامتحانات 595.895 طالب وطالبة في كافة أنحاء الجزائر حيث بدأو تقديم الامتحانات في 28 جوان 2019 وانتهت في 30 جوان أي استمر الطلاب في تقديم الامتحانات لمدة 3 أيام فقط.

وبرغم من اعتمادعبد الحكيم بلعابد من نتائج شهادة التعليم المتوسط 2019 الجزائر التي ستعرض عبر موقع بيام المخصص للاستعلام عن نتائج التعليم في المرحلة المتوسط، إلا أن نتائج البيام 2019 لم تظهر بعد ولا نزال ننتظر لحظة تفعيل الرابط الإلكتروني الذي من خلاله يمكنكم الاستعلام عن النتائج، وقد نوهت الوزارة أنه سيتم تفعيل الرابط فور رفع نتائج التعليم المتوسط 2019 في كافة ولايات الجزائر دون استثناء وستكون عملية الاستعلام عن النتائج عبر موقع بيام “رابط موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات.

نتائج شهادة التعليم المتوسط 2019 برقم الاكتتاب:

وتجري حالياً وزارة التربية والوطنية رفع نتائج شهادة التعليم المتوسط 2019 عبر موقع “بيام” الإلكتروني، حيث يمكن للطلاب والطالبات الاستعلام عن نتائجهم بكل سهولة ويسر من عبر رقم الاكتتاب، الجدير بالذكر أن عملية البحث عن نتائج البيام 2019 الجزائر ازدادت بشكل ملحوظ خلال الساعات القليلة القادمة حيث يرغب الطلاب والطالبات وأولياء الأمور الذين يعيشون حالة من الذعر والخوف الشديد بمعرفة النتائج، خاصاً أن أولياء الأمور يريدون معرفة مستوى أبناءهم وتقييمهم في هذه المرحلة التعليمية التأسيسية.