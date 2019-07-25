اعرف الآن| موعد فتح باب التنسيق الإلكتروني للثانوية الأزهرية 2019

يبحث طلاب وطالبات الأزهر عن موعد فتح باب التنسيق الإلكتروني للحاصلين على شهادة الثانوية الأزهرية لهذا العام 2019 بالدور الأول، لكي يتعرفوا على جميع الكليات التي يمكنه الالتحاق بها بالمجموع الذي حصل عليه، ونعرض لكم من خلال موقع “كلمة دوت أورج” توقعات تنسيق 2019 لدخول جامعات الثانوية الأزهرية، وعلى حسب نسب النجاح الحاصلين عليها طلاب الثانوية الأزهرية 2019، ونعرض لكم أيضاً الموعد المقرر لتسجيل الرغبات، والموقع الإلكتروني المقرر تسجيل الطالب الرغبات عليه.

موعد فتح باب التنسيق الإلكتروني 2019

يتم فتح باب تسجيل الرغبات لتنسيق 2019 بعد حصول الطالب على شهادة من المعهد الديني التابع له بإتمام المرحلة الثانوية، كما صرحوا بفتح باب التنسيق في أول أغسطس 2019، على أن يقوم الموقع الحكومي للتنسيق باستقبال رغبات دخول الجامعات المصرية.

توقعات تنسيق الكليات الأزهرية 2019

يظهر تنسيق دخول الكليات الأزهرية 2019 بعد أن يتم الإعلان عن تنسيق الكليات المصرية الحكومية، ومن المتوقع حدوث ارتفاع طفيف في نسب دخول الجامعات العلمية، وذلك لصعوبة مادة الكيمياء، والتي أدت إلى تراجع نسب درجات الطلاب لـ 50% تقريباً من الناجحين، وقد بلغت نسبة نجاح القسم الأدبي 41.78%، أما القسم العلمي فجاءت نسبة النجاح به 67.98%، بينما قسم الشعبة الإسلامية بلغت نسبة النجاح به 93.55%.

ومن جهة أخرى، يتم مكتب تنسيق 2019 الانتهاء من تسجيل رغبات المرحلة الأولى مساء اليوم الخميس، بعد انتهاء المدة القانونية المحددة من قبل وزارة التعليم العالي من قبل البدء بتسجيل المرحلة الأولى من تنسيق 2019.