اعرف الكليات المتاحة للمرحلة الثالثة من تنسيق الثانوية العامة 2019

الكليات المتاحة للمرحلة الثالثة ينتظر طلاب الشهادة الثانوية فتح باب المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات بعدما أعلنت وزارة التربية والتعليم عن انتهاء المرحلة الثانية وظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثانية لعام 2019 وبعد الإعلان عن انتهاء المرحلة الثانية تم فتح باب التنسيق للمرحلة الثالثة لجميع الشعب العلمية والأدبية وسيظل باب التنسيق مفتوح لحين انتهاء طلاب الدور الثاني من الامتحانات وظهور نتيجتهم و يسجلون رغباتهم وحين الانتهاء سيتم غلق باب التنسيق وظهور النتيجة.

الكليات المتاحة للمرحلة الثالثة

كشفت نتيجة تنسيق المرحلة الثانية عن وجود أماكن كثيرة في هذه الكليات أولا كلية آداب حيث يتوفر 44 رغبة لكلية أداب في المرحلة الثالثة وايضا يتوفر أماكن شاغرة في كليات التجارة وكليات الحقوق انتظام وانتساب وكليات التربية الرياضية لمن نجحوا في اختباراتها ويوجد أماكن شاغرة في السياحة والفنادق والإقتصاد المنزلي ودار العلوم والتربية.

وبحسب مكتب التنسيق فإن الكليات متوافرة بنظام الإنتظام و الإنتساب الموجه بخلاف العديد من الأماكن الخالية لطلاب المعاهد

وبالنسبة لطلاب الثانوية العامة الذين حصلوا على نتيجة رغبتهم من المرحلة الأولى والثانية من التنسيق يستطيعون تقديم رغبات التحويلات لتقليل الاغتراب من يوم غد الخميس بعدما تم الإنتهاء نتيجة تنسيق المرحلة الثانية التي كشفت عنها وزارة التعليم العالي يوم أمس الثلاثاء.

طريقة تسجيل رغبات المرحلة الثالثة من التنسيق

نقدم لكم رابط بوابة الحكومة المصرية الذي يتم تسجيل رغبات المرحلة الثالثة من خلاله

وأيضا من خلال هذا الرابط يتم تقديم رغبة تقليل الاغتراب