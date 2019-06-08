اعرف برقم الجلوس نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 موقع التربية والتعليم نتائج أولى ثانوي الترم الثاني بوابة المعرفة EKB LMS

نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 برقم الجلوس هى ما يبحث عنه الان طلاب الصف الاول الثانوى فقد باتت نتيجة أولى ثانوي 2019 هي مطلب للكثير من أولياء الأمور والطلاب بعد ان أنهى طلاب الصف الأول الثانوي من أداء امتحانات الترم الثاني للعام الدراسي 2018/2019، بنظام التابلت حيث بدأ الطلاب أول امتحاناتهم يوم الأحد الموافق 19 مايو 2019 واستمرت حتى يوم 1 يونيو الجاري بدلًا من 30 مايو الموعد الأصلي المقرر أن تنتهي فيه الامتحانات، ولكنه تم تأجيل أحد الامتحانات بسبب سوء الأحوال الجوية، مما أضطر وزارة التربية والتعليم وحرصًا على سلامة وصحة الطلاب لتأجيل الامتحان لموعد آخر

نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 بجميع المحافظات هى موضوعنا اليوم ففي هذه الفترة بدأ الطلاب وأولياء الأمور البحث عن موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 عبر موقع بوابة التربية والتعليم المخصص لعرض نتائج الطلاب.

نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 برقم الجلوس

كان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قد طالب بسرعة الانتهاء من أعمال تصحيح كراسات إجابات الطلاب بعد ان انتهى الطلاب من أداء الامتحانات يوم السبت الموافق 1 يونيو الجاري، يذكر أن الطلاب قد أدوا الامتحانات لأول مرة بنظام التابلت وبصورة مركزية داخل المدارس وقد اعتمدت الامتحانات على الشبكة الداخلية بتصميم فني بدون الحاجة إلى انترنت، وكانت الوزارة قد حذرت من الوقوع في خداع صفحات الغش الموجودة على صفحات التواصل الاجتماعي “الفيس بوك”، كما أنه تم التأكيد على عدم تسريب أي امتحان من امتحانات الصف الأول الثانوي 2019.

موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي 2019

سوف يتم إعلان نتيجة اولي ثانوي برقم الجلوس 2019 اليوم السابع فور الانتهاء من أعمال تصحيح كراسات إجابات الطلاب ورصد وتجميع الدرجات لعرضها على الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم لاعتمادها رسميًا ومن ثم يتم البدء في رفع النتائج على موقع وزارة التربية والتعليم المخصص في عرض نتائج الطلاب وبعدها يتمكن الطلاب من الحصول على نتائجهم كاملة عن طريق إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب واتباع الخطوات المطلوبة وسيقوم الموقع بتحميل النتيجة خلال لحظات، وقد يواجه الطلاب صعوبة في الوصول إلى الموقع وذلك بسبب الضغط على الموقع، وسنوافيكم فور الاعلان رسميًا عن نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 حيث سيكون إعلان نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 عبر بوابة وزارة التربية والتعليم ، خلال الساعات القليلة القادمة.

نتيجة أولى ثانوي بنظام التابلت إلكترونيًا

خلال المؤتمر الصحفي والذي أقيم بديوان الوزارة قبل ايام اعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني طارق شوقي ،بأن نتيجة اولي ثانوي برقم الجلوس 2019 سوف تظهر إلكترونيًا من خلال موقع بنك المعرفة EKB LMS بعد إجازة عيد الفطر 2019، بعد أن تنتهي اللجان من أعمال التصحيح الإلكتروني و كذلك التصحيح الورقي للطلاب الذين أدوا امتحان الصف الاول الثانوى ورقياً.

نتيجة اولى ثانوى الترم الثانى 2019 لجميع محافظات الجمهورية القاهرة, الإسكندرية, الدقهلية, المنوفية, كفر الشيخ, الغربية, دمياط, نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 محافظة بني سويف, الجيزة البحيرة، الشرقية, أسيوط، المنيا, أسوان نتيجة أولى ثانوي برقم الجلوس 2019 القليوبية ، الاقصر اسوان الوادي الجديد شمال سيناء البحر الاحمر وجنوب سيناء.

يمكن الان كتابة الاسم ورقم الجلوس من خلال التعليقات فى الاسفل وسوف نقوم بالرد عليها بالنتيجة باذن الله مع تمنيات موقعنا بالنجاح والتفوق لجميع الطلاب