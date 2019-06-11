“اعرف ترتيبك” .. استعلم الآن عن نتائج الشهادة الابتدائية الأزهرية الترم الثانى 2019 من خلال موقع بوابة الأزهر الشريف

ظهرت اليوم نتائج الشهادة الابتدائية الأزهرية الترم الثاني 2019، والاستعلام برقم الجلوس من خلال موقع بوابة الأزهر الالكترونية، عن طريق إدخال رقم الجلوس والضغط على الاستعلام، حيث بلغت نسبة نجاح الشهادة الابتدائية الأزهرية 72.22%، وهو معدل نجاح لطلاب الصف السادس الابتدائي الازهرى أعلى عن كل عام، ويعتبر موقع بوابة الأزهر الشريف هو الموقع الوحيد والمصدر الرئيسي لجميع أخبار المدارس الأزهرية الابتدائية والإعدادية الأزهرية، والجدير بالذكر أن نتائج الصف السادس الابتدائي قد تأخر إعلانها عن كل عام ومن المفترض إعلانها قبل عيد الفطر الماضي، ولكن تأجل اعتماد النتيجة بسبب استعداد الأزهر الشريف لاستقبال امتحانات الثانوي الازهرى وأيضا لاستقبال العيد.

نتائج الشهادة الإبتدائية الازهرية برقم الجلوس 2019:

يمكن لجميع الطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن نتائج أبنائهم من خلال كتابة رقم الجلوس، في موقع بوابة الأزهر الشريف أو يمكن الاستعلام عن النتيجة من خلال الذهاب للمدارس الابتدائية الأزهرية، التابع لها الطلاب بالمحافظات المختلفة في القاهرة والجيزة والإسكندرية وأسيوط وبنى سويف والقليوبية والدقهلية والوادي الجديد والمنيا والشرقية والمنوفية والغربية وقنا والأقصر وسوهاج وأسوان، وسوف نضع لكم رابط موقع الأزهر الشريف للاستعلام عن النتائج من هنا.

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نتائج الشهادة الإعدادية الأزهرية الترم الثانى 2019:

بعد إعلان نتائج الشهادة الابتدائية الأزهرية تم إعلان نتائج الشهادة الإعدادية الأزهرية من خلال بوابة الأزهر الشريف اليوم بنسبة نجاح تخطت 62% ،وهى نسبة عالية عن كل عام ويمكن لجميع الطلاب الآن الاستعلام عن النتائج الإعدادية الأزهرية او الأبتدائية الازهرية 2019 برقم الجلوس فقط من خلال موقع الازهر الشريف للنتائج.

يمكنك ترك رقم جلوسك مع كتابة المرحلة والصف الدراسى وسوف نعلمك بالنتيجة.