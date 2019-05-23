” اعرف درجاتك ” .. الآن نتيجة الصف الثالث الاعدادى الترم الثانى محافظة الاسكندرية 2019 … برقم الجلوس فقط من بوابة نتائج التعليم الأساسي

بدأ البحث عن نتيجة محافظة الإسكندرية الترم الثانى 2019، منذ إعلانها مساء أمس في المدارس والإدارات التعليمية المُختلفة وتم رفعها على موقع محافظة الإسكندرية في الصباح الباكر، بحيث يتمكن جميع الطلاب من الاستعلام عن درجاتهم ومعرفة المجموع النهائي نهاية العام الدراسي، وقد اعتمد محافظ الإسكندرية النتيجة وهنئ جميع الطلاب والطالبات الناجحين حيث تعدت نسبة النجاح 84% هذا العام، وزاد عدد الطلاب الحاصلين على المركز الأول عن كل عام حيث حصل 8 طلاب على المركز الأول فقط، و3 طلاب على المركز الثاني وبلغ عدد الطلاب الأوائل 32 طالباً وهى نسبة ازدادت هذا العام عن العام السابق.

نتيجة الترم الثانى الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية:

تم رفع نتائج الصف الثالث الاعدادى على بوابة نتائج التعليم الأساسي منذ قليل، حيث اهتمت المواقع الالكترونية التابعة لوزارة التربية والتعليم برفع نتائج إعدادية الإسكندرية الترم الثانى، لعدم مقدرة البعض على الخروج للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية لصعوبة الأحوال الجوية، ولان يعقب اليوم يوم الجمعة فلذلك وفرت الوزارة النتيجة على الموقع الالكتروني لمحافظة الإسكندرية حيث يمكن الاستعلام بإدخال رقم الجلوس فقط للطالب أو الطالبة.

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ظهرت الآن … نتيجة الصف الثالث الاعدادى محافظة الاسكندرية الترم الثانى 2019.

موقع نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية:

يعتبر الصف الثالث الاعدادى هو الفيصل في اختيار الطلاب التعليم الثانوي و الفني، ولذلك ركز الكثير من الطلاب وأولياء الأمور على الاهتمام بنتيجة الترم الثاني لتحديد مسار حياة أبنائهم الطلاب والطالبات، حيث ظهرت نتيجة وائل الإسكندرية الصف الثالث الاعدادى الترم الثانى منذ أمس، على الموقع الالكتروني الخاص بعرض نتائج أبناء محافظة الإسكندرية نهاية العام 2019 وأما عن طريقة الاستعلام عن النتيجة عن طريق الخطوات التالية:

• الدخول على الموقع الالكتروني لمحافظة الإسكندرية من هنا.

• إدخال رقم الجلوس.

• الضغط على النتيجة.

ونتمنى النجاح والتوفيق لجميع أبنائنا من الطلاب والطالبات وفي حالة مواجهتك أي مشاكل أثناء الاستعلام يمكنك ترك رقم الجلوس وسوف نرد عليك بالنتيجة.