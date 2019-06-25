يبحث طلاب الدبلومات الفنيه بجميع شعبها “الزراعي – الصناعي – التجاري – الفندقي – والتمريض” للتعرف على موعد اعلان نتائج امتحانات الثانويه الفنيه حيث انها الطلاب امتحانات نهايه هذا العام في الاول من شهر يونيو الحالي والى الان لم يصدر اي معلومات تاكد من انتهاء عمليه التصحيح وما ازاله جميع الكنترولات الخاصه تصحيح اوراق امتحانات الدبلومات الفنيه 2019 قائمه على انهاء جميع عمليات التصحيح ورصد الدرجات ومن المؤكد ظهور نتائج الثانويه الفنيه في جميع المحافظات المصريه في نهايه شهر يونيو الحالي وفي متابعه مستمره لاخر اخبار نتائج الدبلومات الفنيه 2019 سنتابع معكم موعد اعتماد نتائج الامتحانات من قبل وزير التربيه والتعليم والتعليم الفني عبر الموقع الرسمي لاعلان نتائج الدبلومات الفنيه الدور الاول 2019 عبر بوابه التعليم الفنى.

خطوات الاستعلام عن نتيجة شهادة الدبلومات الفنية 2019

فى حالة من القلق يبحث طلاب المرحلة الثانوية الفنية عن اخر اخبار موعد اعلان نتائج امتحانات هذا العام 2019 حيث ينتظر العديد من الطلاب وأولياء الأمور اعتماد النتائج كى يطمئن كل طالب على نتائج مجهوده طوال العام الدراسى ومن المتوقع ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2019 خلال الأيام القليلة القادمة بجميع المحافظات المصرية وسوف نعرض لكل الطلاب خطوات الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية عبر الموقع الرسمى لاعلان النتائج وهى كالتالي:

اولا الدخول عبر بوابة التعليم الفني.

اختيار التخصص التابع له الطالب.

تحديد الشعبة “زراعي، صناعي، تجاري، فندقى ”

إدخال رقم الجلوس .

والضغط على عرض النتيجة.

يمكنكم ترك تعليق أسفل المقال برقم الجلوس واسم القسم والشعبة فى حالة مواجهة اى صعوبات عند الدخول على الموقع الرسمى لاعلان النتائج، وفور اعلان نتائج الدبلومات الفنية 2019 سنوافيكم بالرد فورا..