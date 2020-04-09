“اعرف كل حاجة”.. وزير التعليم يشرح طريقة التعامل مع مشاريع البحث لطلاب النقل والإعدادية.. فيديو

كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، عن تفاصيل التعامل مع المشاريع البحثية التي قد أقرها خلال الفترة الماضية لطلبة سنوات النقل وطلبة الشهادة الإعدادية، والتي ستكون هي الفيصل في انتقال الطالب إلى المستوى الأعلى أو يظل في مكان لنهاية العام، وذلك في ظل انتشار فيروس كورونا الجديد داخل جمهورية مصر العربية.

وكان وزير التربية والتعليم قد أعلن إلغاء كافة الامتحانات لكافة السنوات الدراسية باستثناء طلبة الثانوية، مع أن يتم استبدال الامتحانات الورقية المعتادة لمشاريع بحث لكل مادة يتم الاتفاق عليها بين المدرس وطالب الفصل، وكل مشروع يدخل فيه حوالي 5 طلاب من أجل إنهاءه، وتلك تعتبر هي الخطة الثانية لوزارة التربية والتعليم من أجل استكمال العام الدراسي في ظل تعليق الدراسة بتوجيهات من رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وزير التعليم يشرح طريقة التعامل مع المشاريع البحثية

ونشر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم من خلال صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” مقطع فيديو يشرح فيه لكافة طلبة سنوات النقل والشهادة الإعدادية طريقة التعامل مع المشاريع البحثية وكيفية وضعها على المنصة التعليمية وكل ما يتعلق بها، من خلال مقطع فيديو ظهر فيه يشرح كل شيء بنفسه.

كلمة الدكتور طارق شوقي يوم الخميس ٩ أبريل ٢٠٢٠ لعرض مواضيع المشاريع البحثية كلمة الدكتور طارق شوقي يوم الخميس ٩ أبريل ٢٠٢٠ لعرض مواضيع المشاريع البحثية المقررة على سنوات النقل والشهادة الإعدادية، وشرح لكيفية التعامل مع عناصر المشروع. المكتبة الالكترونية: https://study.ekb.eg منصة البث المباشر للحصص الافتراضية: https://stream.moe.gov.eg #صحتك_أمانة#تعليمنا_حياة Gepostet von ‎وزارة التربية والتعليم المصرية‎ am Donnerstag, 9. April 2020

وتبذل وزارة التربية والتعليم جهدا كبيرا هذا العام من أجل استكمال العام الدراسي في ظل انتشار فيروس كورونا الجديد “كوفيد 19” والذي أثر بدوره على كافة الأنشطة داخل جمهورية مصر العربية، وأدى إلى تعليق العمل في العديد من القطاعات المختلفة.