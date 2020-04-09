“اعرف كل حاجة”.. وزير التعليم يشرح طريقة التعامل مع مشاريع البحث لطلاب النقل والإعدادية.. فيديو

كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، عن تفاصيل التعامل مع المشاريع البحثية التي قد أقرها خلال الفترة الماضية لطلبة سنوات النقل وطلبة الشهادة الإعدادية، والتي ستكون هي الفيصل في انتقال الطالب إلى المستوى الأعلى أو يظل في مكان لنهاية العام، وذلك في ظل انتشار فيروس كورونا الجديد داخل جمهورية مصر العربية.
وكان وزير التربية والتعليم قد أعلن إلغاء كافة الامتحانات لكافة السنوات الدراسية باستثناء طلبة الثانوية، مع أن يتم استبدال الامتحانات الورقية المعتادة لمشاريع بحث لكل مادة يتم الاتفاق عليها بين المدرس وطالب الفصل، وكل مشروع يدخل فيه حوالي 5 طلاب من أجل إنهاءه، وتلك تعتبر هي الخطة الثانية لوزارة التربية والتعليم من أجل استكمال العام الدراسي في ظل تعليق الدراسة بتوجيهات من رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وزير التعليم يشرح طريقة التعامل مع المشاريع البحثية
ونشر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم من خلال صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” مقطع فيديو يشرح فيه لكافة طلبة سنوات النقل والشهادة الإعدادية طريقة التعامل مع المشاريع البحثية وكيفية وضعها على المنصة التعليمية وكل ما يتعلق بها، من خلال مقطع فيديو ظهر فيه يشرح كل شيء بنفسه.
وتبذل وزارة التربية والتعليم جهدا كبيرا هذا العام من أجل استكمال العام الدراسي في ظل انتشار فيروس كورونا الجديد “كوفيد 19” والذي أثر بدوره على كافة الأنشطة داخل جمهورية مصر العربية، وأدى إلى تعليق العمل في العديد من القطاعات المختلفة.
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