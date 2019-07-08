اعرف من هنا نتائج الثالث المتوسط 2019 الدور الأول على موقع ناجح بالعراق

نتائج الثالث المتوسط 2019 الدور الأول على موقع ناجح بالعراق هي أكثر ما يشغل بال أولياء الأمور والطلبة والطالبات المقيدين بالصف الثالث المتوسط، ونعرض اليوم لكل من يهمهم الأمر نتيجة الثالث المتوسط برقم التلميذ والاسم بعموم المحافظات، وهي خدمة تقدمها بوابة كلمة دوت أورج لكل متابعيها في دولة العراق الشقيقة، حرصاً منها على متابعة كل الأخبار التي تهم الأشقاء العرب في كل مكان وخاصة في مجال التعليم الذي تهتم به الأسر العربية في كل مكان حرصاً منهم على مستقبل أولاهم للنهوض بهم وبالأمة العربية مثلما حثتنا الأديان السماوية على ذلك، وكما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف ” اطلبوا العلم من المهد إلى اللحد”، فضلاً عن تناول القرآن الكريم للكثير من السور والآيات القرآنية الكريمة التي توجه المسلمون في كل مكان إلى طلب العلم .

نتائج الثالث المتوسط 2019 الدور الأول على موقع ناجح بالعراق

استعلم عن نتائج امتحانات الثالث المتوسط الدور الأول 2019 العراق من خلال موقع ناجح الرسمي، فقد أوضحت وزارة التربية والتعليم العراقية في بيان لها عن اقتراب انتهاء عمليات تصحيح الأوراق الخاصة بإجابات الطلبة والطالبات وإنه يتوقع أن تعلن النتائج منذ يوم 10 يوليو الجاري،مشيرة إلى أنه عقب الانتهاء من المراجعة ورصد الدرجات ستبدأ عملية الرفع على المواقع الرسمية ويمكن الاحتفاظ برابط المقال في المتصفح لمتابعة التحديثات المستمرة عن أخبار النتائج وموعد الإعلان عن ظهورها.

