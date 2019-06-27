اعرف نتائج البكالوريا في المغرب 2019 برقم المسار عبر موقع مسطحة التعليم taalim.ma

وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بالمغرب سوف تعلن عن نتائج البكالوريا في المغرب 2019 برقم المسار والرقم الوطني خلال الساعات القليلة المقبلة، وذلك بعد أن تنتهي جميع المديريات التربية والتعليم في جميع الولايات المغربية من الانتهاء نهائيا من أعمال تصحيح وتجميع الدرجات بكافة الأوراق الامتحانية في جميع المواد الدراسية، حيث يمكن معرفة كشف نتائج شهادة البكالوريا 2019 إلكترونيا من خلال الرابط الرسمي للدخول علي موقع مسطحة التعليم taalim.ma التابعة لرزنامة الوزارة في المغرب علي شبكة الأنترنت.

نتائج البكالوريا في المغرب 2019 برقم المسار

يمكن الاستعلام عن نتائج البكالوريا 2019 المغرب من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بالمغرب حيث يمكن لجميع الطلبة والطلبات التعرف علي مستواهم التحصيلي بشكل سهل عن طريق موقع وزارة التربية الوطنية علي الرابط التالي الموقع الالكتروني لوزارة التربية الوطنية المغربية، حيث سيتم رفع نتائج الباك résultats bac 2019 maroc بعد أن تعتمد الوزارة النتيجة في جميع الولايات المغربية حيث يمكنكم الاحتفاظ بالرابط الإلكتروني العلوي من اجل الدخول مباشرة علي موقعين الوزارة والمسطحة التعليمية.

موقع مسطحة التعليم

كما يمكن الولوج علي الرابط المباشر الخاصة بموقع مسطحة التعليم من اجل الاستعلام عن نتائج امتحانات البكالوريا برقم المسار والرقم السري الخاص بكل طالب وطالبة، حيث سنقوم بتفعيل الرابط الخاص بالمسطحة فور اعتماد النتيجة من قبل وزير التربية والتعليم المغربي، حيث سنتابع فعاليات ظهور نتائج البكالوريا في المغرب علي موقعنا الإخباري يمكنكم متابعة اخر المستجدات والأخبار التي سوف يتم نشرها مستقبلا أن شاء الله.