اعرف نتائج الثالث المتوسط بالعراق 2019 عبر موقع وزارة التربية العراقية

نتائج الثالث المتوسط الخاصة بوزارة التربية العراقية تتيح للطلاب فرصة الاستعلام عن نتيجة الامتحانات، لأنها تحمل روابط النتائج الموضوعة من الوزارة، وهو الأمر الذي ينتظره الطلاب وخاصة طلاب المتوسط الذين انتهوا من الامتحانات بكافة المحافظات العراقية, ولكن ما يجعل النتيجة متأخرة إلى اليوم هو عدم الموافقة على الدور الثالث كالسنوات الماضية، ويرى البعض الاكتفاء بدرسين فقط، وهو الأمر الذي تدرسه هيئة الرأي بوزارة التربية العراقية، ولم يتم البت فيه بالرغم من تأخر النتيجة على الطلاب وغضبهم من ذلك.

نتائج الثالث المتوسط ورابط الاستعلام عن نتيجة.

تدشن وزارة التربية العراقية رابط تحميل pdf ، وهذا الملف موضح فيه اسماء المحافظات وأسماء الطلاب ومدارسهم، وكذلك توفر الوزارة بعض المواقع الأخرى الرسمية والغير رسمية للاستعلام عن النتيجة لعام 2019م باستخدام اسم المحافظة التابع لها الطالب، وذلك بمجرد اعتماد النتيجة من الدكتور محمد اقبال الصيدلي وزير التربية العراقي.

وكانت من أهم المواقع المتعارف عليها والتي ساهمت في حصول الطالب على نتائج الثالث المتوسط

وشملت كافة المحافظات دون استثناء هي:- ادخل هنا للحصول على النتيجة

الصفحة الرسمية لوزارة التربية العراقية على الفيس بوك، قناة التليجرام المختصة بهذا الشأن، موقع ناجح للنتائج، شبكة أخبار الناصرية، موقع وزارة التربية بما يحمله من رابط، موقع النجاح وأخيراً موقع السومرية نيوز.

اعرف نتائج الثالث المتوسط بالعراق.

وفي يوم 28/6/2018م تم رفع نتيجة الدور الأول على الرابط المخصص من وزارة التربية، وقناة التليجرام الرسمية والصفحة الخاصة بوزارة التربية، وكل المواقع المهتمة بهذا الأمر، واليوم ينتظر الطلاب نتيجة الدور الثاني للصف الثالث المتوسط لعام 2018م، والتي قام الطلاب بحضور الامتحانات فيها وكانت في اللغات التركمانية يوم 11/6، والإنجليزية يوم 13/6، والكردية 11/6، والعربية 13/6.

انتظار نتيجة الثالث المتوسط بكل المحافظات العراقية:-

ينتظر الطالب العراقي نتيجة الثالث المتوسط وذلك بالمحافظات التالية:-

القادسية وبابل وديالى والسليمانية وميسان وصلاح الدين والأنبار والبصرة وذي قار ومحافظة واسط ومحافظة نينوى ومحافظة دهوك والمثنى وأربيل والنجف الأشرف وكركوك وكربلاء والكرخ 3،2،1، الرصافة 3،2،1.

بحيث يكون البحث باستخدام اسم المحافظة والمدرسة التابع لها الطالب.