اعرف نتائج الثانوية العامة 2019 على موقع اليوم السابع

أعزاءنا طلاب وطالبات الثانوية العامة نعلم مدى القلق الذي تشعرون به خلال هذه الساعات التي تسبق الإعلان عن النتائج، حيث أعلن موقع اليوم السابع بأنها ستكون جاهزة في غضون ساعات قليلة، لذا نترقب نحن وإياكم لحظة ظهور النتائج لتقر أعينكم بها.

نتيجة الثانوية العامة 2018-2019 :

اعتمد وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي نتيجة الشهادة الثانوية اليوم السبت الموافق 13 من يوليو، حيث أعلن عن نسبة النجاح والتي بلغت حوالي 78.6% وهي النسبة الأكبر من العام الماضي، هذا ويترقب أولياء الأمور اللحظة الحاسمة لظهور النتائج لذا ننصحكم بمتابعة موقع اليوم السابع لحظة بلحظة، والذي أعلن بأن النتائج ستكون ظاهره في غضون ساعات قليلة.

وفقاً لما جاء في التصريحات الصحفية الواردة من الوزارة أفادت بأن عدد الطلاب الأوائل حوالي 40 طالب وطالبة، منهم حوالي 34 طالب وطالبة من المدارس الحكومية وحوالي طالبين من طلاب المدارس الذكية والمعروفة باسم Stem schools وهناك حوالي 4 طلاب “دمج”.

الاستعلام عن نتيجة الشهادة الثانوية :

أعلن موقع اليوم السابع اليوم السبت بعد اعتماد الوزير للنتيجة بأنه هو الناقل الحصري لشهادة الثانوية العامة، كما أنه حريص اشد الحرص على نقل النتائج للطلاب كل عام وسيتخذ الإجراءات القانونية ضد من يحاول التعدي على حقوقه، لذا ننصحكم أعزاءنا القراء بمتابعة موقع اليوم السابع من هنا لتقر أعينكم بالنتائج فور ظهورها، ونتمنى لكل أبناءنا الطلاب النجاح والتوفيق والحصول على المجاميع العليا.