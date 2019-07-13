اعرف نتيجة الثانوية العامة موقع بوابة نتائج مركز معلومات التعليم المصري برقم الجلوس

يعلن موقع مركز معلومات وزارة التربية والتعليم نتيجة الثانوية العامة 2019 الدور الأول برقم الجلوس، عقب اعتمادها اليوم السبت من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، وبعد ساعات طويلة على مدار اليوم، تم تفعيل رابط بوابة نتائج الثانوية العامة من موقع وزارة التربية والتعليم لنشر نتيجة الثانوية 2019 برقم الجلوس، وفي سياق متصل تسير الأخبار لعقد مؤتمر صحفي صباح الأحد للكشف عن أوائل نتيجة الشهادة الثانوية عقب نشرها على موقع وزارة التربية والتعليم بوابة الثانوية العامة للخدمات الإلكترونية.

تم الإعلان الآن عن اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2019 الدور الأول، وان وزير التربية والتعليم يوجه التهنئة لأوائل الطلاب وخلال ساعات قليلة سيتم نشر التفاصيل حول نسب النجاح وعدد أوائل الطلاب على مستوى الجمهورية، وسيوفر موقع اليوم السابع النتيجة في بدابة الأمر برقم الجلوس، ونسبة النجاح العامة 78.6%.

وزارة التربية والتعليم كانت قد أعلنت عن اعتماد نتيجة امتحان الشهادة الثانوية العامة 2019 الدور الأول اليوم السبت 13-7-2019، وستلعن أسماء أوائل شهادة الثانوية العامة للشعبة العلمية الأدبية ومدارس المتفوقين اليوم أو بحد أقصى الأحد، على أن يتم الحصول على النتائج إلكترونيا يوم الأحد وفي المدارس يوم الإثنين المقبل، وتحت عنوان اعرف نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس، فادخل على رابط بوابة مركز المعلومات ومنه إلى خدمة نتائج الامتحانات برقم الجلوس.

اعرف نتيجة الثانوية العامة 2019

وفر رابط موقع وزارة التربية والتعليم طريقة الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2019، عبر الدخول برقم الجلوس للطالب أو الطالبة على موقع نتائج طلاب الصف الثالث الثانوي العام الدور الأول، والذي تم تفعيله قبيل العاشرة مساء اليوم السبت 13-7-2019.

الطريقة الأولية بعد اعتماد النتيجة والتي يقدمها الموقع الإلكتروني لاحد الصحف المشهورة، ثم الاستعلام عبر إرسال رسالة نصية sms على رقم هاتف 95128 تحتوى على رقم جلوس الطالب أو الطالبة، وتكلفة الرسالة أو الخدمة 5 جنيهات وهذا ما يعني تأخر فتح الاستعلام عن النتيجة برقم الجلوس بشكل مجاني، ليتاح اكبر فرصة للاستعلام عن طريق الرسائل الهاتفية بمقابل مادي.

موقع وزارة التربية والتعليم

الموقع الرسمي للتعرف على نتيجة الثانوية العامة سيكون عبر بوابة مركز المعلومات على رابط الخدمات الإلكتروني موقع وزارة التربية والتعليم، أو من خلال بوابة الثانوية العامة برقم الجلوس، وسيكون ذلك يوم الأحد المقبل ولكن دون معرفة التوقيت لذلك.