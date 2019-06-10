اعرف | نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس عبر موقع البوابة الإلكترونية للتعليم الفني

موقع البوابة الإلكترونية بوابة التعليم الفني 2019 للاستعلام عن النتائج الدبلومات الفنية سوف يقوم برفع النتيجة في جميع المحافظات علي مستوي الجمهورية بعد ان تنهي جميع اللجان الامتحانية من أعمال تصحيح الأوراق، حيث يمكن الدخول علي بوابة التعليم الفني على موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي، من اجل الاستعلام عن درجات نتيجة الدبلومات الفنية عن طريق استخدام رقم الجلوس،من خلال هذا المقال سوف نرفق لكم رابط البوابة المصرية للتعليم الفني نتائج الامتحانات بأسفل هذه المقالة فرجاء منكم متابعة قراءة السطور القادمة.

نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس

يمكن الاستعلام عن نتيجة طلاب شهادة الدبلومات الفنية برقم الجلوس من خلال زيارة بوابة مركز المعلومات نتيجة الدبلومات الفنية 2019 علي شبكة الأنترنت، حيث وفرت وزارة التربية والتعليم موقع البوابة المصرية للتعليم الفني الرسمي من اجل ان تسهل علي جميع الطلبة والطلبات معرفة النتيجة بشكل إلكتروني دون أن يذهبوا الطلاب إلي مدارسهم من اجل الاطمئنان عليها، حيث تسعي الوزارة لتوفير كل سبل الراحة لجميع الطلاب من اجل ان لا يشعرون بالتوتر والقلق الكبير بسبب موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية بجميع المحافظات علي مستوي الجمهورية.

نرفق لكم رابط البوابة المصرية للتعليم الفني من اجل أن يستطيع الجميع الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية بكل سهولة، حيث يقوم كل طالب وطالبة بالدخول علي الموقع الالكتروني من اجل الضغط على استظهار النتيجة من خلال تحديد القسم الذي يتبع له، علما بان يمكن لجميع الطلاب بكافة الشعب التعليمية معرفة نتائج الدبلوم في جميع الأقسام سواء كان القسم صناعي أو تجاري أو زراعي أو فندقي، أو تمريض، وختاما نتمنى للجميع النجاح والتوفيق.