اعرف نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الفيوم الفصل الدراسي الثاني عبر رابط مديرية التربية والتعليم

انتهى طلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي اليوم الخميس الموافق 16 مايو 2019 من أداء الامتحانات في المواد الدراسية المقررة لهذا العام الدراسي، حيث بدأ الطلاب الامتحانات في يوم السبت الماضي الذي وافق الحادي عشر من مايو الجاري واستمر الطلاب على مدار الأيام الماضية في أداء الامتحانات، وبالتزامن مع الانتهاء من اختبارات اخر العام يبدأ الجميع الآن في البحث عن رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الفيوم.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الفيوم

بدأ الطلاب الامتحانات بمادة اللغة العربية وتوالت الامتحانات في المواد المختلفة إلى أن ينتهي الطلاب غدا بمادة العلوم، والجدير بالذكر أن الإدارات التعليمية المختلفة تؤكد أن جميع أعمال التصحيح ورصد الدرجات والمراجعة عليها قائمة دون أي مشاكل تذكر، وهناك تدقيق كامل كي تخرج النتيجة في النهاية بشفافية تامة خالية من أي أخطاء، وعلى رأس هذه الإدارات: شرق الفيوم، ابشواي، سنورس، اطمسا، طامية، يوسف الصديق، غرب الفيوم.

ومن ناحية أخرى فقد أكد أحد المسؤولين بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم أن نتيجة الشهادة الإعدادية للصف الدراسي الثاني سوف يتم الإعلان عنها مباشرة فور الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات، وسوف يتم إرسال النتيجة إلى مختلف الإدارات التعليمية لتقديمها لجميع الطلاب بكل سهولة، ومن خلال رقم الجلوس فقط يمكنكم الدخول على موقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم وإدخال الرقم وبعدها سوف تظهر لكم النتيجة على الفور.

إلى الآن لم يتم تحديد موعد نهائي لإعلان النتيجة، ولكن يمكنكم متابعتنا وسوف نوفر لكم كل ما هو جديد.