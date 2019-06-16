اعرف نتيجة اولى ثانوى 2019 برقم الجلوس نتائج الطلاب الصف الأول الثانوي عبر موقع وزارة التربية والتعليم وجهاز التابليت

خلال ساعات أعرف نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 برقم الجلوس على جهاز التابلت وموقع وزارة التربية والتعليم،بعد الانتهاء جميع الطلاب اولي ثانوي يبحثون عبر موقع الوزارة وأجهزة التابلت في وسط حالة من التوتر والقلق لمعرفة عن موعد نتائج اولى ثانوى 2019 ،وكذلك نظرا للطلاب الذين واجهتهم مشاكل أثناء الامتحانات من مشاكل فنية على التابلت بنظام الجديد في الامتحان لهذا العام ،لذلك تخفيف الأعباء على الطلاب في الامتحانات ،ومن خلال مقالنا ننشر لكم نتائج الطلاب الاول ثانوي بنظام الجديد على موقع وزارة التربية والتعليم

نتيجة الأول الثانوي برقم الجلوس

عقب انتهاء جميع الطلاب من الاختبارات الالكترونية وخوض امتحانات الترم الثاني 2019 بالنظام الجديد ،لقد أعلن مصدر من وزارة التربية والتعليم بأن ستكون النتائج هذا العام للطلاب الصف الأولي الثاني برتفاع نسبة النجاح لأعلي التوقعات وأن يمكن للطلاب الاستعلام عن النتائج عبر البوابة الخاصة بكل محافظة التابعة بوزارة التربية والتعليم ،وذكر مصدر باسم وزارة التربية والتعليم بموعد نتيجة الصف الأولي الثانوي ستكون اليوم أو غدا الاتنين على أجهزة التابليت الخاصة بكل طالب برقم الجلوس أو الموقع الخاص بمديرية التربية والتعليم بكل محافظة

رابط الاستعلام عن نتيجة اولى ثانوي

يستطيع الطلاب الاستعلام عن نتائج الصف الأول الثانوي خلال ساعات على موقع وزارة التربية والتعليم ،وايضا معرفة اسماء الاوائل عقب اعتماد النتيجة رسمياً

ادخل على موقع وزارة التربية والتعليم ثم اضغط على موقع المديريات. اختار المديرية التعليمية التابع لها الطالب. قم بإدخال رقم الجلوس الخاص بكل طالب أو طالبة .

ستقوم مواقع المديريات التربية والتعليم بكل محافظة عبر الانترنت بنشر نتائج الطلاب ،بعد الانتهاء من اعتماد النتائج والإعلان عن أسماء أوائل الطلاب بكل المحافظة .