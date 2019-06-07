اعرف نتيجتك.. نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2019 بالاسم ورقم الجلوس جميع المحافظات بوابة الأزهر

سيتم إعلان نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2019 الترم الثاني عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، عبر موقع الأزهر التعليمي بوابة الأزهر الإلكترونية، وذلك حسب ما تم توضيحه من جانب فضيلة الشيخ علي خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية وبوابة الأزهر هي التي من خلالها يتم الحصول على نتائج الأزهر الشريف لجميع المراحل التعليمية.

نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية بالاسم ورقم الجلوس 2019 الترم الثاني هو ما يبحث عنه جميع الطلبة والطالبات الآن بالصف السادس الابتدائي بل ويبحث عنها ويترقب ظهورها أولياء الأمور وذلك من أجل الاطمئنان على مستوى أبناءهم الطلاب والطالبات بالسادس الابتدائي الأزهري.

نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2019 بالاسم ورقم الجلوس

وخلال التصريحات الصادر من فضيلة الشيخ علي خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية أكد فضيلته، أن جميع اللجان المنتشرة في أنحاء الجمهورية قد انتهت تماماً من عمليات تصحيح كراسات الصف السادس الابتدائي الأزهري كما تمت عملية المراجعة النهائية ورصد درجات الطلاب والطالبات.

ويتبقى فقط عرض نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2019 على فضيلة الشيخ وكيل الأزهر الشريف ليتم اعتمادها ونشرها مباشرة عبر بوابة الأزهر الإلكترونية موقع الأزهر التعليمي.

استعلام نتيجة الابتدائية الأزهرية بالاسم ورقم الجلوس

ونود أن نذكركم قراءنا الكرام أنه سيتم نشر نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2019 عبر اليوم السابع وفيتو ومصراوي والوطن وعدد من المواقع الرسمية التي يكون لها الحق في نشر نتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهري، كما ننشر عبر موقع كلمة دوت أورج نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية برقم الجلوس 2019 بجميع المحافظات قريباً إن شاء الله.

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية، نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية بالاسم ورقم الجلوس 2019

كلمة دون أروج، نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية برقم الجلوس 2019 الترم الثاني

أسرة موقع كلمة دوت أورج تتمنى التوفيق والنجاح لجميع الطلبة والطالبات بالصف السادس الابتدائي الأزهري، ويمكنكم متابعينا مراسلتنا من خلال التعليقات وكتابة الاسم ورقم الجلوس وسوف نعمل جاهدين على جلب النتيجة لكم بمشيئة الله تعالى.