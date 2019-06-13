نتائج شهادة التعليم الابتدائي 2019 في الجزائر “نتيجة السانكيام” دورة ماي جميع الولايات Cinquième primaire cinq.onec.dz

اعلان نتائج شهادة التعليم الإبتدائي والتى يبحث عنها طلاب شهادة التعليم الابتدائي في الجزائر وعن موعد نتائج شهادة التعليم الابتدائي 2019 في الجزائر السانكيام في حالة من التوتر والقلق، مع استمرار البحث عن نتائج شهادة التعليم الابتدائي 2019، حيث كان من المفترض أن تظهر نتائج شهادة التعليم الابتدائي 2019 السانكيام cinq بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك 1440 – 2019 التي انتهت بالفعل في بداية الأسبوع الجاري ولذلك فمن المتوقع أن يتم الإعلان عن نتائج امتحان شهادة التعليم الإبتدائي 2019 في أي لحظة في الفترة المقبلة، وينتظر النتيجة طلاب شهادة التعليم الابتدائي وكذلك أولياء الأمور الذي يريدون الاطمئنان على ما قدمنه أبناءهم خلال فترة الامتحانات وانهاء تلك المرحلة التعليمية والبدء في مرحلة جديدة ونتابع معكم اخبار التصريحات التابعة وزارة التربية الوطنية الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات بدولة الجزائر الديمقراطية الشعبية،

نتائج امتحان شهادة نهاية مرحلة التعليم الابتدائي يوم الأحد 16 جوان 2019 حسب وزير التربية الوطنية

نتائج شهادة التعليم الابتدائي 2019 في الجزائر

من المتوقع أن تظهر النتائج خلال أيام وفي الفترة بين الخميس المقبل الموافق 13 جوان/ يونيو الجاري حتى يوم الأحد الموافق 16 جوان/ يونيو، وذلك بعد اعتمادها من وزير التربية الوطنية بالجزائر لعرضها ونشرها للطلاب رسميًا، نتائج شهادة التعليم الإبتدائي دورة ماي، لرفعها عبر موقع الديوان الوطني الجزائري( cinq.onec.dz)، وكان طلاب “السانكيام” قد أدوا امتحانات شهادة التعليم الابتدائي لنهاية العام الدراسي 2019 في يوم 28 مايو الماضي وعلى يوم واحد فقط قبل إجازة عيد الفطر بأيام قليلة ولذلك لم يتمكن المصححين والقائمين على أعمال الكنترولات من الانتهاء أعمال التصحيح ورصد درجات الطلاب كاملة قبل العيد على أن يتم استكمال التصحيح بعد الإجازة مباشرًا، ولذلك فمن المتوقع أن يتم الإعلان عن النتائج خلال الأيام القليلة المقبلة وسنوافيكم فور الاعلان رسميًا عن ظهور النتائج فتابعونا..

ظهور نتائج التعليم الابتدائي 2019 في الجزائر

بدأت أعمال تصحيح كراسات إجابات الطلاب قبل البدء في إجازة عيد الفطر ولكن لضيق الوقت لم يتمكن المصححون من الانتهاء من كافة الكراسات وبالتالي تم استئناف عملية التصحيح بعد انتهاء تلك الإجازة، ومن المفترض أن يتم الإعلان عن النتائج عبر موقع الوزارة الرسمي المتخصص في عرض النتائج، على أن يتم الإعلان عن ظهور النتائج في موعد أقصاه منتصف شهر جوان/ يونيو الجاري، فانتظرونا،، وللدخول إلى موقع نتائج التعليم الابتدائي،

رابط نتائج السانكيام دورة 2019

نتابع معك كل روابط ظهور نتائج السانكيام 2019 نتائج الابتدائي بالجزائر في جميع الولايات الجزائرية من خلال موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات