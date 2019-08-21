اعلان نتيجة تقليل الاغتراب للمرحلتين الأولى والثانية عبر رابط بوابة الحكومة المصرية

اعلان نتيجة تقليل الإغتراب يترقب طلاب الثانوية العامة معرفة نتيجة تقليل الاغتراب للعام الدراسي 2019 حتى يطمئن كل من تقدم بطلب الإقتراب ظهور النتيجة حتى يكونوا قريبين في السكن من الجامعة، ومن خلال هذا المقال سوف نتابع معكم كل ماهو جديد لحظة بلحظة عن موعد النتيجة ومعرفة رابط بوابة الحكومة المصرية، حيث أعلن رئيس قطاع التعليم والمشرف العام على التنسيق، أن نسبة عدد الطلاب الذين سجلوا رغباتهم للتحويلات وصلت إلي 86 ألف طالب وطالبة بالمرحلتين الأولى والثانية، مشيرا أن التحويلات في حدود النسبة المقررة 10%، وبحيث تكون مطابقة للشروط والقواعد المنظمة لهذا الشأن ،ويكون التحويل المناظر في حدود الحد الأدنى للقطاع، وبالنسبة للتحويل غير المناظر يكون باستيفاء الحد الأدنى للكلية التي يرغب بالتحويل إليها، بحيث الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.

اعلان نتيجة تقليل الإغتراب

وذكرت أحد المصادر من قبل وزارة التربية والتعليم أن غدا الخميس الموافق 22-8 هو موعد ظهور نتيجة الاغتراب ،حيث تم الإنتهاء من جميع عمليات الفرز وترتيب الطلاب الراغبين في التحويل،وسيتم اعلان النتيجة عبر رابط البوابة الحكومة المصرية للتنسيق، وتم انتهاء الموعد وإغلاق الموقع الإلكترونى للتنسيق يوم الثلاثاء ، 20 -8 الجاري، وتم التحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط لمرة واحدة، ومن الشروط.

كيفية الإستعلام عن نتيجة الإغتراب.

الدخول على رابط مكتب التنسيق الإلكتروني

كتابة اسم الطالب ورقم الجلوس والرقم السرى

ثم النقر على كلمة تقليل الاغتراب وبعدها ستظهر النتيجة فور ظهورها.