اقتراب نتيجة الدبلومات الفنية 2019 دبلوم فني صنايع تجاري زراعي برقم الجلوس بوابة التعليم الفني

على أحر من الجمر يترقب طلبة وطالبات الصف الثالث الثانوي الفني الصناعي الزراعي التجاري الفندقي نتيجة الدبلومات الفنية 2019 الترم الثاني برقم الجلوس الدور الأول وذلك من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العام والفني.

يجدر الإشارة أن وزارة التربية والتعليم نشرت يوم الاثنين نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 في أول تجربة رسمية للنظام الجديد مع تحديث المناهج والدروس، واستخدام التابلت في المدارس لأول مرة في مصر، وأوضح الدكتور طارق شوقي أن تحديث منظومة التربية والتعليم تحتاج المزيد من الدعم للوزارة، لمزيد من التطوير لخلق جيل ناضج واعي من الشباب القادر على صناعة المستقبل المشرق لمصر.

إعلان نتيجة الدبلوم الفني الصناعي الزراعي التجاري الفندقي 2019 نهاية الأسبوع الجاري

من جهة أخرى صرح سيادته أن نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس الترم الثاني ستعلن رسميا خلال الأسبوع الجاري، وأكد شوقي أن الكنترول يجري أقصى الجهود للانتهاء في وقت مبكر من تصحيح ورصد ومراجعة كافة الأوراق لكل الطلاب سواء الدبلوم الفني نظام 3 أو خمس سنوات.

وعلق أن هذه المرحلة من المراحل الحرجة التي تمر بها نتائج امتحانات الدبلومات الفنية، لأنها يجب أن تكون دقيقة جدا لمنح كل طالب حقه بالكامل من الدرجات، وأوضح أن هناك مرور مستمر من جانب وكلاء الوزارة بالتربية والتعليم للاطمئنان على على المعلمين والمعلمات الذين يقومون بواجبهم على أكمل وجه، مع توفير كل طرق الراحة لهم مثل توفير المراوح في ظل الحر الشديد في فصل الصيف.

تحديد أوائل نتيجة الدبلومات الفنية ٢٠١٩ الصناعية الزراعية التجارية

يشمل الدبلوم الفني عدة شعب وأقسام منها الدبلوم الفني الصناعي “صنايع” والدبلوم الفني التجاري “دبلوم تجارة” والدبلوم الفني الزراعي “دبلوم زراعة” والدبلوم الفني الفندقي “دبلوم فنادق” علما أنه يوجد نظامين نظام 3 سنوات وأيضا نظام 5 سنوات.

وقد صرح مسئول أن نتيجة الدبلومات الفنية ٢٠١٩ الترم الثاني ستعلن قريبا جدا بحد أقصى يوم الخميس القادم، وعلى الطلاب وأولياء الأمور عدم الاستعجال لإعطاء كل طالب درجاته الحقيقية، وسيتم إعلان أوائل الطلاب لكل شعبة على حدة على حسب أعلى الدرجات.

موقع وزارة التربية والتعليم الفني: http://gdepexams.emis.gov.eg

كانت امتحانات الدبلومات الفنية بدأت يوم 18 من شهر مايو الماضي وانتهت يوم 1 يونيو الجاري، وقال نائي وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني الدكتور محمد مجاهد أن هناك ما يقرب من 20 طالب وطالبة على مستوى محافظات الجمهورية تم حرمانهم من أداء الامتحانات بسبب الغش، وأنه سيتم إعلان نتيجة الدبلوم الفني الصناعي الزراعي التجاري قبل نهاية الأسبوع الحالي.