“الآن” الاستعلام عن نتيجة الشهادة الابتدائية 2019 بالبحيرة..نتائج سته ابتدائي

يبحث الكثير من الطلاب الآن عن نتيجة الشهادة الابتدائية 2019 برقم الجلوس، وبعد الانتهاء من امتحانات الصف السادس الإبتدائى مباشرة، بدء تصحیح أوراق الإجابات في كل مدارس البحيرة، ویتم الآن رصد الدرجات، وعمل كشف بأسماء جمیع الطلاب والدرجات الخاصة بكل طالب، وسوف یتم حصول الطلاب على النتائج خلال هذا الأسبوع، ویتم اعلان نتيجة الصف السادس الابتدائي2019، على موقع وزارة التربیة والتعلیم بالبحيرة، على النت فور انتهاء رصد الدرجات النهائیة،وقد أكدت وزارة التربیة والتعلیم على سرعة رصد الدرجات وإعلانها في كل الإدارات التعلیمیة فيالبحیرة، وبعد رصد النتائج یتم اعتمادها اولا من وزارة التربیة والتعلیم والمحافظة ثم تعلن على الموقع الرسمي ویتم إرسال الكشوفات لكل مدرسة.

الإدارات التعلیمیة في البحیرة

یوجد العدید من الإدارات التعلیمیة في البحیرة وهي:

● إدارة كوم حمادة التعلیمیة.

● إدارة دمنهور التعلیمیة.

● إدارة مركز بدر التعلیمیة.

● إدارة الدلنجات التعلیمیة.

● إدارة بندر كفر الدوار التعلیمیة.

● ادارة المحمودیة التعلیمیة.

● إدارة إدكو التعلیمیة.

● إدارة رشید التعلیمیة.

● إدارة بندر دمنهور التعلیمیة.

● إدارة أبو المطامیر التعلیمیة.

● إدارة إیتاى البارود التعلیمیة.

● إدارة حوش عیسى التعلیمیة.

● إدارة أبو حمص التعلیمیة.

● إدارة وادي النطرون التعلیمیة.

● إدارة الرحمانیة التعلیمیة.

● إدارة شبراخیت التعلیمیة.

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الابتدائية في البحيرة 2019

من خلال بوابة نتائج التعليم الإساسي يمكنك الآن الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي 2019، من خلال كتابة رقم الجلوس والاسم، وكتابة البيانات المطلوبة لاستخراج النتيجة، وستظهر لك النتيجة بكامل تفاصيلها، ويمكن أن ترفع النتائج على موقع مديرية التربية والتعليم بالبحيرة، وفي حالة عدم رفعها على الموقع يمكنك الاستعلام عنها من خلال كشوف اسماء الناجحين في المدرسة.

والإدارات التعلیمیة في البحیرة كثیرة جدا، وكل إدارة تعليمية، تعمل جاهدة على تقدیم النتائج الخاصة بالصف السادس الابتدائي في أسرع وقت ممكن، وستكون النتائج دقیقة، ویتم رفعها على موقع وزارة التربیة والتعلیم بالبحیرة، ويمكنك الآن ترك الاسم ورقم الجلوس وسنرسل لك النتيجة فور ظهورها.