الآن بالدرجات.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف برقم الجلوس

اعتمد المستشار هاني عبد الجابر، محافظ بني سويف، نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية.. الصف الثالث الإعدادي.. للعام الدراسي 2018 /2019 ، بنسبة نجاح ٧٢.٤ % للطلبة المنتظمين.



نتيجة الشهادة الإعدادية بني سويف

ويمكنك الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية (الصف الثالث الإعدادي) برقم الجلوس، للتعرف على النتيجة برقم الجلوس، وذلك عن طريق موقع البوابة الإلكترونية لمحافظة بني سويف، أو موقع مدرسة السادات التعليمي.

النتيجة حسب موقع مديرية التربية والتعليم لكل محافظة

ونقدم لطلبة الصف الثالث الإعدادي نتيجة الامتحانات بدرجة كل مادة والمجموع الكلي، حسب ما تم نشره في موقع مديرية التربية والتعليم الخاص بكل محافظة، ويقدم الموقع كل عام النتئج لجميع الطلاب وبدرجات كل مادة، وكل ما عليك هو البحث برقم الجلوس.

كيفية البحث عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2019:

كل ما عليكم لمعرفة لمعرفة نتيجة الشهادة الاعدادية كتابة رقم الجلوس فى مربع البحث الذى يظهر بهذه الصفحة والضغط على زر Enter أو الضغط على زر بحث.

نتيجة الشهادة الإعدادية التيرم الأول – بني سويف