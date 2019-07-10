الآن بالرقم القومي.. نتيجة ترقيات معلمي الأزهر عبر هذا الرابط

فى واحد من أكبر الترقيات على مستوى الأزهر الشريف، أعلنت الأكاديمية المهنية للمعلمين عن نتيجة ترقية عدد 61570 معلم ومعلمه من العاملين بالأزهر الشريف والذين قد اجتازوا التدريبات المطلوبة للترقية بالأكاديمية المهنية للمعلمين.

كيفية الحصول على نتيجة ترقبات معلمي الأزهر الشريف:-

شملت حركة ترقيات معلمي الأزهر الشريف جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس بالإضافة إلى التوجيه الفني والأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائي التكنولوجيا والصحافة والأعلام وأمناء المكتبات، وذلك لمن أستوفي منهم شروط الترقية، ويمكن للمعلم من خلال الرقم القومي الخاص به عبر الرابط التالي معرفة نتيجة أكبر حركة ترقيات صادرة من الأزهر الشريف والتي تمثل ما نسبته 40% من العاملين بالأزهر الشريف من معلمين وأخصائيين وتوجيه فني.

شروط الترقية:- شملت حركة الترقية الشروط الآتية:-

1- أن يكون المرقي على رأس العمل.

2- أتمام المدة الزمنية اللازمة للترقية وهي مرور خمسة سنوات فعلية من تاريخ التسكين أو تاريخ شغله بالدرجة الأدنى على قانون كادر معلمي الأزهر رقم 156 لسنة 2007.

3- استيفاء المعلم ملف التدريب وشروط الترقية المعلنة من قبل الأكاديمية المهنية للمعلمين.

3- سيتم صرف المستحقات المالية للسادة المرقين على درجاتهم الجديدة التي حصلوا عليها والذين استوفوا متطلبات الترقية بداية من 29 يونيو الماضي والتي تتضمن بدل الاعتماد وعلاوة الترقية، وذلك أسوة بالعاملين بوزارة التربية والتعليم والذين تم اتخاذ قرار بشأن ترقياتهم من قبل، وسوف يتم اتخاذ قرار بترقية هؤلاء المعلمين من قبل شيخ الأزهر .