الآن بالكود والرقم القومي أحصل على نتيجة الصف الأول الثانوي العام 2019

أخيراً وبعد طول انتظار من قبل طلبة وطالبات الصف الأول الثانوي العام 2019، عقد عصر اليوم الاثنين 24 يونيو 2019 وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي مؤتمر صحفياً، أعلن فيه تفاصيل نتيجة الصف الأول الثانوي العام دور مايو 2019، بالإضافة إلى بعض المشكلات التي تواجه وزارة التربية والتعليم سواء من حيث كثافة الفصول وزيادة دخل المعلمين وتقوية شبكات الواي فاي اي بالمدارس… إلخ.

حيث أعلن وزير التربية والتعليم بأن نسبة النجاح في نتيجة الصف الأول الثانوي العام بلغت 91.4% وأنه من المتوقع أن تكون نسب النجاح أعلي من ذلك خلال السنوات القادمة عندما يستقر نظام الثانوية العامة الجديد.

أحصل على نتيجة الصف الأول الثانوي دور مايو 2019 برقم الكود والرقم القومي:-

بعد أن أعلن وزير التربية والتعليم نتيجة الصف الأول الثانوي العام الفصل الدراسي الثاني دور مايو 2019، قامت وزارة التربية والتعليم برفع النتيجة عبر موقعها الالكتروني ، حيث يمكن للطلاب معرفة نتيجتهم من خلال رقم الكود والرقم القومي بالضغط هنا

كذلك فإنه يمكن لطلبة وطالبات الصف الأول الثانوي معرفة النتيجة من خلال القيام بترك تعليق أسفل الموقع يتضمن الكود والرقم القومي حيث سنقوم بالرد بعرض النتيجة.

وحول المشكلات التي تواجه وزارة التربية والتعليم بأنه لديه حلول لكافة تلك المشكلات إلا أن هناك أولويات تقوم بها الوزارة وبمساعدة جميع الوزارات الأخرى من أجل إنجاح منظومة تطوير التعليم والتي بدأت العام الدراسي الماضي.